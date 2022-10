MISS, MIA CARA MISS - L'IMPRENDITRICE THAILANDESE ANNE JAKAPONG JAKRAJUTATIP HA ACQUISTATO LA "MISS UNIVERSE ORGANIZATION" PER CIRCA 20 MILIONI DI DOLLARI - L'ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA MAGNATE TV È UN PUNTO DI SVOLTA PER L'ORGANIZZAZIONE: JAKRAJUTATIP È UNA DONNA TRANS, ATTIVISTA E ICONA DEI DIRITTI LGBTQ+ E HA ANNUNCIATO DI VOLER SPINGERE "MISS UNIVERSO" A ESSERE SEMPRE PIU' INCLUSIVO: DAL PROSSIMO ANNO POTRANNO PARTECIPARE ANCHE…

Beatrice Manca per www.fanpage.it

Quanto costa un concorso di bellezza? Venti milioni di dollari. O almeno, questa è la cifra che ha pagato Anne Jakapong Jakrajutatip, magnate dei media thailandesi e CEO del JKN Global Group, per rilevare la Miss Universe Organization. La storica acquisizione rende Miss Universo "di proprietà" di una donna per la prima volta nella sua storia. Un passo avanti in tema di parità e di diritti: Anne Jakrajutatip è infatti una donna trans, attivista e icona dei diritti LGBTQ+ in Thailandia.

CHI È LA MAGNATE THAILANDESE CHE HA COMPRATO MISS UNIVERSO

Anne Jakapong Jakrajutatip è una vera e propria star in Thailandia: oltre a essere il capo del JKN Global Group, un colosso mediaticodel Paese, ha partecipato alle versioni thailandesi dei programmi Project Runway e Shark Tank. La magnate tv è anche un'attivista per i diritti LGBTQIA+: lei stessa è una donna trans e ha sempre parlato apertamente del suo percorso di transizione, creando fondazioni per sostenere le persone trans.

L'acquisizione del concorso, spiega una nota stampa, vuole spingere Miss Universo a essere sempre più inclusivo. "Cerchiamo non solo di continuare la sua eredità – ha dichiarato la nuova proprietaria – ma anche di far evolvere il marchio per la prossima generazione".

LA SVOLTA STORICA DI MISS UNIVERSO

In molti, infatti, hanno sollevato dubbi su quale sia il posto di un concorso di bellezza nel mondo contemporaneo: è giusto "valutare" le donne in base al loro aspetto? Negli anni quindi Miss Universo ha dovuto evolversi e avere un approccio progressista per sopravvivere. Il concorso ha compiuto 71 anni nel 2022: nella lunga di lista di proprietari e co-proprietari dell'organizzazione figura anche Donald Trump, che ha venduto la Miss Universe Organization nel 2015.

La nuova proprietaria ha acquistato la società per 20 milioni di dollari, scrivendo una nuova pagina a favore dell'inclusione: dal prossimo anno, infatti, anche le donne sposate e le madri potranno competere per il titolo

