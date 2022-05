MISSILI E BOMBE? A MILANO SI PREFERISCE BOMBARE! - ALBERTO DANDOLO ROVISTA NELLE MUTANDE DEI “DUOMOSESSUALI”: "LE PROPOSTE PORCINE DELLE NOTTI MILANESI SONO VARIEGATE. E COINVOLGONO, NEL RISPETTO DELLA TANTO EVOCATA INCLUSIVITÀ, TUTTE LE SFUMATURE DELLA SESSUALITÀ. DALLE QUATTRO GANG BANG ORGANIZZATE NEL SOLO MESE DI APRILE ALLE SERATE ‘PISS PARTY’…”

depot darkroom

Alberto Dandolo per Dagospia

Guerra, missili e bombe? No, please! A Milano si preferisce bombare! Voglia di evasione e leggerezza albergano e scalpitano all'ombra della Madonnina. Dopo una dura settimana di lavoro, in cui la sera devi sorbirti i congiunti e far pisciare il cane al parco, i concittadini di Beppe Sala cercano in questi ultimi tempi sollazzo e ristoro nel convulso e mercenario mercato della carne. Senza censure e senza morale. E senza giornalisti, virologi o politologi che ammosciano gli ormoni.

la grotta club prive

Le proposte porcine delle notti milanesi sono variegate. E coinvolgono, nel rispetto della tanto evocata inclusività, tutte le sfumature della sessualità. Dalle quattro gang bang organizzate nel solo mese di aprile al Club prive' "La Grotta" alle serate "Piss Party", "No identity night" e "Dark orgy" del locale gay friendly Depot di Viale Monza.

gang bang a milano al primo colpo

Una Milano vorace e sommersa, che dopo le restrizioni pandemiche ha ritrovato la sua proverbiale lascivia. Lussuria maldestra e clandestina per anestetizzare le sue paure. O, ancor peggio, per congelare le sue speranze.

Ps: per chi vuole godersi un po’ di trasgressione segnaliamo che è in arrivo una serata porcina e bisex. È stata denominata: "Al primo colpo”. O colpetto? Ah, non saperlo…

milano naked party gang bang a milano milano locale per gang bang PASSIONE BIG BAMBOO depot locale milano