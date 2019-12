23 dic 2019 10:38

I MISTERI DELL’ARMADIO – IN GERMANIA UN 15ENNE, SCOMPARSO DA DUE ANNI DA UNA COMUNITÀ, È STATO RITROVATO NELL’ARMADIO DI UN 44ENNE SOSPETTATO DI ESSERE UN PEDOFILO: LA POLIZIA, CHE AVEVA FATTO IRRUZIONE A CASA DELL’UOMO PERCHÉ SOSPETTAVA FOSSE IN POSSESSO DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO, HA TROVATO IL GIOVANE IN BUONA SALUTE, MA NON È CHIARO SE…