LA MISTERIOSA MORTE DI IAN FARQUHAR, AMICO DI RE CARLO ED EX SCUDIERO DELLA REGINA MADRE: È STATO TROVATO SENZA VITA INTRAPPOLATO TRA UN MURO E IL LETTO NELLA SUA CASA IN INGHILTERRA - ORA UN’INCHIESTA HA RIVELATO CHE L’UOMO AVEVA UN LIVELLO DI ALCOL NEL SANGUE DI 4.5 VOLTE SUPERIORE AL LIMITE DI GUIDA – IN CASA SONO STATE TROVATE DUE BOTTIGLIE DI VINO, UNA DI GIN E UNA DI WHISKY VUOTE. E LA FIGLIA PUNTA IL DITO CONTO LE BATTUTE DI CACCIA…

Estratto dell’articolo di www.ilmessaggero.it

ian farquhar 5

Un amico di lunga data di re Carlo, Ian Farquhar, 78 anni, ex scudiero della regina madre, è morto dopo essere rimasto intrappolato tra un muro e il suo letto nella sua casa vicino a Chippenham, nel Wiltshirementre il 6 marzo scorso. L’inchiesta condotta presso la Corte del coroner di Salisbury ha stabilito che il livello di alcol nel sangue del signor Farquhar era 4,5 volte superiore al limite di guida in stato di ebbrezza quando è morto.

re carlo in australia 2

Nella sua casa sono state trovate una bottiglia vuota di gin Gordon, due bottiglie di vino vuote e una bottiglia di whisky mezza vuota. Il patologo ha registrato come causa della morte l'asfissia posturale, l'inversione del corpo e la tossicità dell'alcol, decisione adottata anche dal medico legale. Il capitano dell'esercito in pensione, che amava i cavalli e la caccia, probabilmente stava cercando di alzarsi dal letto, ha stabilito un medico legale.

ian farquhar 4

Farquhar ha scalato i ranghi dell'esercito come parte del prestigioso reggimento di cavalleria Queen's Own Hussars, diventando Capitano. […] Dall'inchiesta è emerso che negli ultimi anni della sua vita il signor Farquhar ha lottato con la sua salute, era instabile in piedi e ha dovuto usare un bastone da passeggio, oltre a non essere in grado di rialzarsi quando cadeva.

re carlo in australia 1

Il 6 marzo di quest’anno, l’assistente sanitaria Beth Gillingham è arrivata per la visita quotidiana del signor Farquhar e non ha sentito risposta, quindi è entrata in casa sua. La signora Gillingham è salita in camera da letto e lo ha trovato intrappolato lì contro il muro. L'assistente ha controllato il polso ma non riuscendo a trovarlo ha chiamato la polizia intervenuta sul posto e ha dichiarato morto il signor Farquhar poco dopo l'una del pomeriggio.

Durante l’inchiesta, è stata letta una dichiarazione della figlia del signor Farquhar, Victoria, che descriveva il suo amore per i cavalli ma affermava che la caccia è il luogo in cui è iniziato il suo problema con l’alcol. «[…] La quantità di alcol era considerata normale per l’attività, ma col passare del tempo abbiamo pensato che avesse un problema. Beveva un litro di gin e un paio di bottiglie di vino in un giorno».

ian farquhar 1

«Ha provato a fermarsi e lo ha fatto per un paio di settimane, i medici hanno avvisato Ian che se non si fosse preso cura di se stesso sarebbe morto». […]

ian farquhar 7 ian farquhar 3 re carlo regina camilla ian farquhar 2 ian farquhar 6