2 apr 2019 19:44

MISTERO AD ALTA QUOTA – UN’AUSTRALIANA DI 33 ANNI È MORTA IMPROVVISAMENTE MENTRE ERA IN VOLO DA LOS ANGELES A MELBOURNE: NONOSTANTE I TENTATIVI DELL’EQUIPAGGIO, DOPO SEDICI ORE, I PARAMEDICI CHE ATTENDEVANO L’AEREO IN AUSTRALIA NON HANNO POTUTO FAR ALTRO CHE DICHIARANE IL DECESSO – È GIALLO SULLE CAUSE DEL MALORE VISTO CHE…