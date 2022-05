5 mag 2022 12:47

IL MISTERO DELLE DIMISSIONI DI ILYA FILATOV, IL CAMERAMAN PERSONALE DI PUTIN: PER IL SITO RUSSO "THE INSIDER" L'OPERATORE AVREBBE MOTIVATO LA SCELTA DICENDO DI AVER RAGGIUNTO "UN TETTO NELLA PROFESSIONE" E DI ESSERE "STANCO DOPO MOLTI MESI DI QUARANTENA", MA I SUOI COLLEGHI DICONO CHE È STATO LICENZIATO PER LE SUE POSIZIONI CRITICHE SULLA GUERRA - LO STESSO ERA SUCCESSO CON ALTRI MEMBRI DEI MEDIA RUSSI, CHE HANNO ABBANDONATO LE LORO POSIZIONI DOPO AVER CRITICATO L'INVASIONE IN UCRAINA…