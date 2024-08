'MOSSAD HA ASSUNTO AGENTI SICUREZZA IRAN PER UCCIDERE HANIYEH'

ismail haniyeh a teheran

(ANSA) - Il Mossad ha assunto due agenti di sicurezza iraniani per piazzare esplosivi in tre stanze separate di un edificio dove alloggiava il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh: lo afferma il Telegraph, citando due funzionari di Teheran.

Secondo quanto riporta il quotidiano britannico il piano originale dell'agenzia d'intelligence israeliana era quello di assassinare Haniyeh a maggio, in occasione della sua partecipazione ai funerali dell'ex presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ma l'operazione non è andata avanti a causa della grande folla all'interno dell'edificio e dell'elevata possibilità che fallisse.

immagine satellitare del palazzo dove e stato ucciso ismail haniyeh a teheran

Secondo il Telegraph gli agenti hanno comunque piazzato degli esplosivi nelle stanze del complesso e hanno lasciato l'Iran, facendo poi esplodere le bombe dall'estero. "Il Mossad ha assunto agenti dell'unità di sicurezza Ansar al-Mahdi", ha detto al giornale britannico un funzionario del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc) riferendosi a un'unità incaricata di proteggere gli alti funzionari. Un altro funzionario dell'Irgc ha affermato che si è trattato di "un'umiliazione per l'Iran e un'enorme violazione della sicurezza".

M.O.: MEDIA, USA HA INVIATO MESSAGGI A IRAN, "LIMITATE RISPOSTA"

(AGI) - L'Egitto ha inviato messaggi all'Iran per conto degli Usa, con l'obiettivo di ridurre la tensione in Medio Oriente e limitare la risposta di Teheran dopo le uccisioni dell'alto comandante di Hezbollah, Fouad Shukr e del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. E' quanto riporta il quotidiano qatariota Al-Arabi Al-Jadeed, precisando che Washington ha avvertito Teheran e i suoi alleati regionali a non attaccare alti funzionari o diplomatici israeliani in Medio Oriente, o danneggiare aree o strutture civili o commerciali nello Stato ebraico

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

TV IRAN, 'NELLE PROSSIME ORE ASSISTERETE A SVILUPPI IMPORTANTI'

(ANSA) - "Nelle prossime ore, il mondo sarà testimone di scene straordinarie e sviluppi molto importanti". E' quanto ha detto un conduttore della televisione di stato iraniana in un programma in diretta incentrato sulla risposta di Teheran nei confronti di Israele dopo l'assassinio del capo di Hamas, Ismail Haniyeh a Teheran. Lo scrive Iran International.

PENTAGONO ANNUNCIA PIÙ NAVI DA GUERRA E JET PER DIFESA ISRAELE

(ANSA) - Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Medio Oriente, schierando ulteriori navi da guerra e aerei da combattimento per proteggere il personale statunitense e difendere Israele, sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione: lo ha annunciato ufficialmente il Pentagono.

mossad - servizi segreti israele

L'annuncio arriva dopo che l'Iran e i suoi alleati regionali hanno giurato rappresaglie per le uccisioni di un leader di Hamas a Teheran e di un comandante di Hezbollah a Beirut, alimentando i timori di un più ampio conflitto in Medio Oriente. "Il Dipartimento della Difesa continua ad adottare misure per mitigare la possibilità di un'escalation regionale da parte dell'Iran o dei partner e degli alleati" di Teheran, ha affermato in una dichiarazione la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh.

WIZZ AIR SOSPENDE I VOLI SU ISRAELE E GIORDANIA

netanyahu biden

(ANSA) - Wizz Air ha sospeso fino a domani compreso i voli da e per Israele e la Giordania. In un comunicato pubblicato sul suo account X, la compagnia aerea low cost con sede in Ungheria afferma che la misura è stata presa "a causa dell'escalation della situazione nella regione".

L'ANSIA DI ISRAELE

Estratto dell’articolo di Fabiana Magrì per “La Stampa”

[…] L'ha infine ammesso anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo ai media che gli hanno chiesto se l'uccisione di Ismail Haniyeh avesse rovinato le possibilità di un accordo di cessate il fuoco, che «non aiuta». E il rischio di un ulteriore innalzamento del livello del pericolo di un'escalation è concreto. Tuttavia non sarebbe imminente, secondo «fonti di intelligence occidentali» citate da Sky News Arabia e riprese dai media israeliani.

il palazzo dove e stato ucciso ismail haniyeh a teheran

L'Iran starebbe pianificando un attacco a Israele a Tisha BeAv (cioè, nel calendario ebraico, il giorno 9 del mese di Av, che quest'anno cade tra il 12 e il 13 agosto). A leggerne il simbolismo […] la data è nota per essere "il giorno più triste nella storia ebraica" perché serve a ricordarne eventi e calamità fra le tappe più dolorose.

Ma è anche, il 13 agosto del 2020, il quarto anniversario degli Accordi di Abramo che hanno di fatto sancito la nascita di un asse arabo sunnita alleato di Usa e Israele, contrapposto a quello della Fratellanza-sciiti sotto l'ombrello di Iran, Qatar e Turchia. In sostanza, i due schieramenti che si sono affrontati il primo aprile e che potrebbero di nuovo doversi confrontare. Questa volta anche con la partecipazione diretta di Hezbollah, con i suoi sostanziosi armamenti.

IL FUNERALE DI ISMAEL HANIYEH

Biden ha garantito al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu - dicono i resoconti della recente telefonata tra i due, giovedì sera - che Washington sarà al fianco dello Stato ebraico per parare i colpi di un secondo multi-attacco iraniano. Un rinforzo del dispiegamento aereo è già in programma. Altre dodici navi da guerra a stelle e strisce sono state schierate nelle acque del Mediterraneo, dice una fonte dell'establishment della difesa al Washington Post.

ismail haniyeh

Ma durante il colloquio tra i leader dei due Paesi alleati - Biden l'ha definito «diretto» ma i suoi collaboratori hanno precisato «difficile» - il presidente Usa avrebbe anche aggiunto che questa volta, potrebbe essere l'ultima. Il giornalista Barak Ravid, su Axios e su Walla!, sostiene che se Netanyahu dovesse agire ancora di sua iniziativa, aggravando la situazione, l'aiuto della Casa Bianca non sarebbe più così scontato. Biden non avrebbe insomma gradito di non essere stato consultato prima dell'eliminazione di Ismail Haniyeh a Teheran. Operazione che Israele si astiene dal rivendicare.

Non solo. Per l'Amministrazione Usa «un accordo è la cosa più importante in questo momento». E allora Bibi (il diminutivo con cui è noto Netanyahu), in un gesto di distensione ha autorizzato i negoziatori israeliani a tornare al Cairo per riprendere il filo dei negoziati.

donne che piangono per la morte di ismail haniyeh a teheran

Dopo l'ultima tappa delle celebrazioni funebri in onore di Haniyeh, ieri a Doha […] il funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri ha affidato a Reuters il messaggio della fazione islamista: «State sprofondando nel fango - rivolgendosi a Israele - e la vostra fine è più vicina che mai. Il sangue di Haniyeh cambierà tutte le equazioni».

Ma Tsahal, le cui forze sono «in massima allerta», ha replicato: «Siamo pronti ad andare lontano, sappiamo come raccogliere informazioni molto precise, colpire, uccidere e anche correre rischi».

Intanto i ministri israeliani hanno ritirato i telefoni satellitari necessari per mantenere le comunicazioni nel caso in cui un attacco metterebbe fuori uso le linee telefoniche.[….]

LA STRUTTURA DI HAMAS