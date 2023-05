6 mag 2023 09:20

MISTERO IN NEW JERSEY: UNA DONNA HA TROVATO CENTINAIA DI CHILI DI SPAGHETTI E MACCHERONI ABBANDONATI NEL BOSCO – LA PASTA, CHE ERA GIÀ COTTA, ERA STATA SCARICATA IN GROSSE PILE LUNGO UN LA RIVA DI UN FIUME, CHE DA TEMPO È PRESO D’ASSALTO DALLO SCARICO ILLEGALE DI RIFIUTI, MA RESTA DA CAPIRE...