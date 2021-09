MISTERO PELÉ: QUALI SONO LE SUE REALI CONDIZIONI DI SALUTE? "O REY" SI TROVA IN OSPEDALE DA SEI GIORNI PER DEI PROBLEMI DI SALUTE NON BEN DEFINITI – IL MANAGER DELLA LEGGENDA BRASILIANA HA AFFERMATO CHE NON C’È MOTIVO DI PREOCCUPARSI, MA CHE È STATO RICOVERATO PER UNA SERIE DI ESAMI DI ROUTINE CHE "NON SI FANNO IN UN GIORNO"…

pele

DA www.gazzetta.it

L'ex campione brasiliano Pelé è in ospedale a San Paolo da sei giorni per un problema di salute che non è ancora stato reso noto. Quello che le persone vicine all'ex attaccante lasciano trapelare è che l'80enne non è gravemente malato. Era entrato in ospedale martedì per un controllo.

Alla Reuters il business manager di Pelé, Joe Fraga, ha affermato che non c'è motivo di preoccuparsi, dal momento che è stato impegnato in una serie di esami di routine che "non si fanno in un giorno".

pelè maradona pelè pelè pelè pelè giorgio chinaglia e pele pele beckenbauer chinaglia GARRINCHA E PELE pelè coutinho pelè pelè coutinho pelè mbappè pelè coutinho pele fuga per la vittoria