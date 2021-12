IL MISTERO DI SATOSHI NAKAMOTO, L'INVENTORE DEI BITCOIN, E' VICINO A ESSERE SVELATO? - CRAIG WRIGHT HA DETTO CHE E' PRONTO A DEVOLVERE IN BENEFICENZA PARTE DEL TESORO DA 1,1 MILIONI DI BITCOIN PER DIMOSTRARE DI ESSERE LUI IL CREATORE DELLA CRIPTOVALUTA - MA DAL 2008 AD OGGI LE SPECULAZIONI SULL'IDENTITA' DEL MISTERIOSO INFORMATICO SONO STATE NUMEROSE: DA ELON MUSK FINO A UN CRIMINALE INTERNAZIONALE...

Dagotraduzione dal Sun

Craig Wright

Da quando i Bitcoin hanno iniziato a circolare, nel 2008, il loro misterioso creatore non è mai stato individuato. Secondo alcuni, Satoshi Nakamoto sarebbe un solitario informatico giapponese. Altri credono si tratti di uno pseudonimo. Ma c’è un ricco uomo d’affari australiano che sostiene di essere l’inventore della criptovaluta.

Si chiama Craigt Wright, ha 51 anni ed è di Brisbane. Dice di essere lui il proprietario dei 1,1 milioni di Bitcoin depositati sull’account di Nakamoto e fino ad oggi rimasti immobili. Wright è stato citato in giudizio dai familiari di un suo amico, David Kleinman, convinti che ad inventare i bitcoin siano stati i due insieme, e decisi a chiedere al tribunale la metà dell’astronomica cifra dell’account di Nakamoto. Secondo Wright l’esito della sentenza ha dimostrato che è lui ad aver inventato i Bitcoin.

Craig Wright

Il tribunale lo ha condannato a pagare 70 milioni di sterline di danni alla famiglia del suo amico morto, Kleinman, ma non per via dei bitcoin. Wright ha però detto che ora donerà parte della sua fortuna in beneficenza in una transazione pubblica che dimostrerà la sua identità.

Craig, che ha la sindrome di Asperger e, secondo quanto riferito, dorme solo quattro ore a notte, è l'unico ad aver affermato pubblicamente di essere l'inventore di Bitcoin. Ma negli anni i sospetti si sono posati su diversi personaggi. Ecco quali.

Elon Musk

Il miliardario Elon Musk Elon Musk ha fatto fortuna attraverso la sua compagnia di auto elettriche Tesla, Paypal e Space X. Il sudafricano è uno degli uomini più ricchi al mondo, ma secondo i fan potrebbe essere anche più ricco di quanto non dia a vedere.

Un ex stagista di Space X, Sahil Gupta, nel 2011 ha scritto sul suo blog che Musk «probabilmente» era il creatore di Bitcoin. «Satoshi è probabilmente Elon». Ma Musk ha subito negato, raccontando anche di aver perso l’unico bitcoin in suo possesso. «Non è vero. Un amico mi ha inviao una parte di un BTC per alcuni anni, ma non so dove sia».

La società di Musk, Tesla, ha sostenuto i bitcoin acquistando 1,5 miliardi di dollari di BTC e promettendo di accettare la valuta per le sue auto.

Paul le Roux

Il criminale internazionale Paul le Roux Anche Paul le Roux, trafficante di droga internazionale e assassino, un tempo soprannominato il "Jeff Bezos del dark web", era stato collegato ai Bitcoin.

Il sudafricano è un programmatore esperto che ha avviato un'attività di prescrizione farmaceutica online prima di espandersi nel contrabbando di droga. Le Roux ha incassato sulla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti un importo di 300 milioni di dollari costruendo un'attività di prescrizione di antidolorifici online.

Con la sua nuova ricchezza ha presto costruito un impero criminale globale. Secondo quanto riferito, le sue attività includevano il traffico di armi in Indonesia, il contrabbando di cocaina in Australia e la vendita di metanfetamine in Corea del Nord.

È stato arrestato nel 2012 per aver tentato di contrabbandare droga negli Stati Uniti.

Durante il suo processo del 2016 ha ammesso di aver ordinato e assistito a sette omicidi di suoi dipendenti e collaboratori.

Gavin Andresen

Nel caso giudiziario di Craig Wright, è stato reso pubblico un documento con una nota a piè di pagina contenente la pagina Wikipedia di Le Roux, il che ha portato alla speculazione che fosse in realtà il creatore. L'anno scorso è stato condannato a 25 anni.

L’appassionato di software Gavin Andresen Alcuni rapporti affermano che Nakamoto ha consegnato il regno di Bitcoin allo sviluppatore e programmatore statunitense Andresen nel 2010. Ma alcuni credono che l'esperto di tecnologia si sia effettivamente consegnato a se stesso, uccidendo la sua falsa identità.

Andresen ha fondato la Bitcoin Foundation nel 2012 per supportare lo sviluppo della valuta, lasciando il suo ruolo di sviluppo software nel 2014 per concentrarsi sul suo progetto preferito.

L'americano si è ufficialmente dimesso da Bitcoin nel febbraio 2016 e da allora non è stato coinvolto nella valuta. Nel 2016, Andresen ha dichiarato pubblicamente che pensava che Craig Wright fosse il creatore di Bitcoin. Ha detto: «Ne sono convinto».

Vili Lehdonvirta

Il professore universitario Vili Lehdonvirta L'accademico finlandese Vili è stato uno dei primi ad essere proposto dalla rete come possibile Nakamoto, nel 2011. Il New Yorker ha nominato il ricercatore dell'Università di Oxford come l'inventore di Bitcoin.

Si sono rivolti all'economista dopo che il crittografo irlandese Michael Clear ha detto alla rivista Vili che corrispondeva al profilo di Satoshi. Ma Lehdonvirta ha dichiarato alla rivista: «Mi piacerebbe dire che sono Satoshi, perché Bitcoin è molto intelligente. Ma non sono io».

Il professore aveva fatto ricerche su Bitcoin ma si era detto contrario alla valuta anonima. Ha detto: «Le uniche persone che hanno bisogno di contanti in grandi tagli in questo momento sono i criminali».

Nick Szabo

Il genio delle criptovalute Nick Szabo Nel 1998 l'informatico Szabo scrisse una proposta per una valuta online chiamata "Bit Gold", con una strana somiglianza con Bitcoin.

Nel 2008, il tecnico ha scritto sul suo blog che voleva trasformare Bit Gold in realtà. I linguisti hanno studiato la scrittura di Szabo e l'hanno confrontata con Nakamoto nel 2014 e hanno trovato sorprendenti somiglianze.

Il rapporto diceva: «Nessuno degli altri possibili autori era nemmeno lontanamente simile a una corrispondenza». Ma lui ha negato le affermazioni in un tweet, scrivendo: «Non sono Satoshi, ma grazie».