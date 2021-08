Marco Gasperetti per il “Corriere della Sera”

Una sola cosa per ora è certa. Le 48 banconote da 500 euro, per un totale di 24 mila euro, trovate in una vecchia e abbandonata cuccia per cani nella villa di Capalbio del sindaco di Fiumicino Esterino Montino e della moglie, la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà, sono state stampate dalle banche centrali dei Paesi dell'Ue prima del 2019.

Quell'anno infatti sono state dichiarate fuori corso e tolte dalla circolazione per combattere riciclaggio ed evasione. Ancora ignota, invece, è la loro provenienza. Non appartenevano ai padroni di casa, che dopo il ritrovamento durante alcuni lavori in un'area dell'azienda agricola dove si trovava una vecchia cuccia per cani inutilizzata da anni, hanno avvertito i carabinieri. Di chi era quell'oscuro e misterioso tesoretto?

Per fare piena luce la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo e ha interessato anche Bankitalia fornendo i numeri di matricola delle banconote fuori corso. Un modo per capire quale sia la loro provenienza e ricostruire il viaggio del denaro ma capire anche se ci sono dei falsi. Non tutti i tagli da 500 euro hanno però matricole leggibili. Qualcuno ha tentato di cancellarle o alterarle?

L'ipotesi più probabile è che si siano deteriorate nel tempo. Dai numeri leggibili sarà possibile capire se il denaro è arrivato dall'estero, anche se il lavoro di indagine non è semplice. Una delle ipotesi investigative è che il «tesoretto» sia in realtà l'incasso di un traffico di droga che qualcuno in passato ha voluto nascondere per non essere sorpreso dalle forze dell'ordine. Quel luogo, che dista 200 metri dalla villa, è vicino alla strada e dunque facilmente accessibile.

Ed effettivamente nella zona risultano in passato operazioni antidroga con sequestri e arresti. L'ipotesi è stata avanzata anche da Montino e Cirinnà. Intanto proseguono le polemiche politiche sul caso. Anche ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, in un post su Facebook, ha nuovamente ricordato il ritrovamento dei 24 mila euro nella cuccia di Capalbio.

Mentre i consiglieri di maggioranza del consiglio comunale di Fiumicino, dove Montino è sindaco, in una nota scrivono di «polverone mediatico» nei confronti di «persone oneste e trasparenti» che hanno compiuto l'azione più giusta «denunciare il ritrovamento di questi soldi alle forze dell'ordine». Contro la raffica di insulti che arrivano via social, la coppia ha nominato un avvocato.

