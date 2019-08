IL MISTERO SI INFITTISCE – SI MOLTIPLICANO I DUBBI SULLA MORTE DI JEFFREY EPSTEIN, TROVATO IMPICCATO IN CELLA A NEW YORK: UNA FONTE RACCONTA AL “WASHINGTON POST” CHE IL FINANZIERE STAVA BENE, PERÒ AVEVA RIFERITO CHE “LE GUARDIE AVEVANO CERCATO DI UCCIDERLO” – E TRUMP ABBRACCIA LE TEORIE DEL COMPLOTTO CONTRO I CLINTON, RITWITTANDO IL VIDEO DI UN UOMO CHE ARGOMENTA CHE CHIUNQUE PARLI CONTRO BILL E HILLARY VIENE “TROVATO MORTO”…(VIDEO)

Le domande

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Alle 6:30 di sabato mattina Jeffrey Epstein è stato trovato impiccato nella sua cella a Manhattan. Non sono riusciti a rianimarlo, è stato trasportato in ospedale: deceduto.

Le autorità parlano di «apparente suicidio». L’Fbi ha annunciato l’apertura di indagini, così pure il ministero della Giustizia: il ministro William Barr è tra i primi a dire che «la morte di Epstein solleva serie domande alle quali bisogna rispondere». Anche il sindaco democratico di New York e candidato alla nomination per la Casa Bianca, Bill de Blasio, ha osservato che la morte di Epstein è «troppo conveniente».

proteste contro jeffrey epstein

La sorveglianza

La prima domanda sulla bocca di tutti è: perché il finanziere sotto accusa per traffico sessuale di minorenni non era più sotto sorveglianza speciale? A luglio era già stato trovato disteso con segni sul collo in cella. Poi è stato messo sotto sorveglianza in quanto potenziale suicida, ma solo per sei giorni. Il 29 luglio non lo era più. Chi ha preso quella decisione e perché?

jeffrey epstein con il principe andrea

La seconda domanda è come si è impiccato esattamente: che cosa ha usato per farlo? Terzo: esiste un video del suicidio? L’ex procuratore di New York Preet Bharara sostiene di sì. «Ci dovrebbe essere, e quasi certamente c’è, un video del suicidio di Epstein all’MCC (nel carcere Metropolitan Correctional Center ndr). Si spera che sia completo e al sicuro».

donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000

Le accuse

A un certo punto Epstein ha avuto un compagno di cella: Nicholas Tartaglione, ex poliziotto accusato di omicidio, anche se non lo erano al momento della morte. Qualcuno vicino a Epstein si è detto sorpreso del suicidio perché - ha detto al Washington Post -: il finanziere stava bene negli ultimi giorni, però aveva riferito che «le guardie avevano cercato di ucciderlo».

TRUMP RITWITTA IL POST COMPLOTTISTA

Una dichiarazione pesantissima che resta però avvolta da dubbi sulla fonte. Anche se verrà confermato il suicidio, comunque, ci sono altri fattori che indicano che le autorità carcerarie non avrebbero fatto abbastanza per proteggerlo da se stesso.

bill clinton dershowitz epstein aereo lolita express

Secondo Reuters, le guardie non hanno rispettato il protocollo che prevede che si controllino tutti i prigionieri ogni 30 minuti (per quelli sotto sorveglianza speciale ogni 15 minuti). Ma quella notte la procedura non è stata seguita.

Le teorie del complotto

E poi ci sono le teorie del complotto: «Lo hanno ucciso i Clinton», è tra le più diffuse. Lo stesso presidente Donald Trump sabato sera vi ha dato risalto e peso “ritwittando” il video di un uomo che argomentava che chiunque parli contro Bill e Hillary viene «trovato morto» e diffondendo un altro messaggio falso secondo il quale ci sarebbero esplicite e concrete prove contro l’ex presidente.

jeffrey epstein

La versione del New York Times

Jeffrey Epstein è stato lasciato da solo in cella senza che nessuno lo vigilasse nelle ore prime del suicidio. Lo riporta il New York Times citando una fonte anonima dell’amministrazione carceraria.

jeffrey epstein cliton e trump

Il detenuto avrebbe dovuto essere controllato dagli agenti penitenziari almeno una volta ogni 30 minuti, ma la procedura non sarebbe stata seguita la notte prima del suicidio. A rendere ancor più fitto l’alone del mistero, poi, è l’improvviso trasferimento alcuni giorni prima del compagno di cella di Epstein.

