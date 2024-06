MISTERO IN VATICANO – UN RAGAZZO DI 20 ANNI È STATO TROVATO MORTO, IMPICCATO AI TUBI IN BAGNO NELLA CASA BONUS PASTOR. IL GIOVANE, AMERICANO, È IN ITALIA PER UN CORSO ESTIVO IN UN’UNIVERSITÀ PRIVATA. ERA ARRIVATO A ROMA MERCOLEDÌ E DIVIDEVA LA CAMERA CON ALTRI DUE COETANEI. AVREBBE AVUTO UN DIVERBIO CON LORO DOPO AVER TENTATO UN APPROCCIO SESSUALE E…

Un ragazzo è stato trovato morto, impiccato ai tubi in bagno nella Casa Bonus Pastor, in via Aurelia 208, nella zona del Vaticano. Quando sono intervenuti i soccorritori del 118, per il giovane, 20 anni, americano, non c'è stato nulla da fare. Ora gli investigtori cercheranno di capire cos'è successo, non si esclude al momento nessuna ipotesi.

[…] L'allarme è scattato giovedì, quando uno degli educatori che aspettava il giovane a lezione – il ventenne si trovava a Roma per frequentare un corso estivo in un'università privata - era andato a cercarlo perché non aveva più sue notizie. La camera era in ordine, ma non c'era nessuno. In bagno, invece, la porta era chiusa a chiave dall'interno. […]

[…] Lo studente era arrivato a Roma lo scorso mercoledì 26 giugno insieme a un gruppo di altri ragazzi americani per frequentare un corso. Secondo quanto appreso dalla polizia, divideva la camera con altri due ragazzi con i quali […] avrebbe avuto un diverbio perché il giovane avrebbe tentato un approccio sessuale con almeno uno dei due compagni di stanza. A quel punto i due sarebbero usciti e avrebbero passato la notte altrove. Rientrati l'indomani per cambiarsi […], avrebbero visto il ventenne ancora addormentato sul letto. Questo è l'ultimo momento in cui l'avrebbero visto vivo. […]