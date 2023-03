IL MITO DEL GUADAGNO FACILE SU ONLYFANS È SOLO UN’UTOPIA – A FRONTE DI POCHISSIME BONAZZE CHE GUADAGNANO SOLDI SULLA PIATTAFORMA, C’È UN ESERCITO DI RAGAZZINE CHE SPUTTANANO LA LORO REPUTAZIONE PER FARE QUATTRO SOLDI: IL GUADAGNO MEDIO MENSILE È 150 EURO. SOLO IL 10% RIESCE A FATTURARE PIÙ DI MILLE EURO E SOLO L’1% ARRIVA A 20MILA – IL RACCONTO DI UNA 23ENNE DELUSA: “CI SI ISCRIVE PER CAMBIARE LA PROPRIA VITA E CI SI RITROVA SENZA UN QUATTRINO, ADDITATE IN SALUMERIA…”

«Ci si iscrive a OnlyFans con l’idea di cambiare la propria vita. Ci si ritrova senza un quattrino, additate in salumeria». Scherza così Elisa T., 23 anni, che si definisce «maggiorata per benedizione del chirurgo».

Lei, napoletana di periferia con il sogno di un appartamento al Vomero, con i suoi 93 follower guadagna poco meno di 1.000 euro al mese. «Sì, lo so, è pochissimo ma mi sono appena iscritta» spiega, come a scusarsi. «E poi» ammette «non è per niente facile come pensavo. Ero convinta bastasse postare foto senza veli per essere seppellite dai soldi». […] Il sistema è semplice: il content creator si iscrive e decide se pubblicare contenuti gratuiti o a pagamento. Il gioco viene da sé: foto o chat hanno un costo relativamente basso, con i video espliciti si sale di prezzo. […] Resta tuttavia il dubbio, assai concreto, se possa diventare per tutti gli iscritti un vero business.

[…] Che il mito del guadagno facile sia un’utopia? […]alla base del successo della piattaforma c’è una galassia di persone che, in realtà, guadagnano poco o pochissimo. Anche se magari spacciano incassi formidabili e un seguito da vip. È il caso di Marika, che con il suo ragazzo ha creato un canale con tanto di nickname accattivante dove pubblica, dietro pagamento ovviamente, video hard.

Nelle chat con i followers e sugli altri profili social la coppia parla di soldi importanti e di richieste dal mondo del porno professionale: «Ma non è vero niente», rivela lei, con la garanzia dell’anonimato.

[…] OnlyFans crea un punteggio per ogni utente in base alla sua capacità di intercettare pubblico pagante. Si tratta di una sorta di classifica a fasce privata - vi può accedere solo l’utente interessato - che parte da 0 (il valore di chi ha più abbonati) per arrivare a 10. Una classifica segreta che svela molto anche dei guadagni.

Lo racconta bene Elisa T., che si è registrata per la prima volta su OF nove mesi fa e festeggia per ogni nuova iscrizione al suo canale. «Un abbonato dice, «è per la vita. Ma non è affatto semplice riuscire a intercettare nuovi utenti, perché la classifica premia chi è più seguito e spiccare nella competizione mondiale, fra donne bellissime pronte a tutto, è ogni giorno una sfida. Non mi vergogno ad ammetterlo: la mia fan base, anche se risicata, è composta da uomini che vado quasi a cercare uno per uno, magari su altri social. È grazie a loro se ho lasciato il lavoro di commessa part time, e se ogni mese mi arriva un gruzzoletto, per molti misero, ma almeno non mi obbliga a lavorare».

[…] Ma molte - soprattutto giovanissime - sono state costrette a cambiare prospettive. Come Elisabetta M., 24 anni, romana dalle tendenze coatte e iperboliche: «[…] con sforzi sovrumani non sono arrivata neppure a 50 followers paganti. Su OF siamo tutte disperate: per guadagnare di più bisogna dare di più».

[…] Accanto alle storie ci sono poi i freddi numeri. Che parlano per tutti. Partiamo da un dato: chiunque può regalare contenuti (di qualunque tipo) o venderli sulla piattaforma, attraverso abbonamenti che vanno dai 4,99 ai 49,99 dollari. C’è poi la percentuale che OF trattiene: il 20 per cento. Cui vanno aggiunte le tasse perché, come spiega Elisa T., «siamo in tutto e per tutto libere professioniste, e qualcosa dovremo pur pagare per giustificare i bonifici che con cadenza precisa arrivano in banca». La piattaforma infatti permette di traslare i soldi sul proprio conto corrente ogni giorno, ogni settimana o ogni mese.

Per arrivare a guadagni stellari la strada è lunghissima e tutta in salita. Ed è riservata, questa la realtà, a pochissimi. Secondo gli esperti, solo il 3-5 per cento dei fan di un creator è disposto a pagare. Altroché decine di migliaia di persone. Non a caso il guadagno medio mensile su OF è 150 euro.

Dunque soltanto il 10 per cento dei creator riesce a fatturare più di 1.000 euro al mese, mentre solo l’1 per cento arriva a guadagnare anche oltre 20.000 euro, con punte che si innalzano vertiginosamente fino a raggiungere centinaia di migliaia di dollari. Ma sono pochissimi quelli che ce la fanno e vantano milioni di fan. Come puntualmente accade in questi casi, a vincere è sempre il banco considerando che l’azienda ha un fatturato di circa un miliardo di dollari.

