E MO' COME LO FACCIAMO IL LOCKDOWN AI CINGHIALI? - DOPO IL PRIMO CASO DI PESTE SUINA, UN CINGHIALE E' STATO AVVISTATO PERSINO A PIAZZA VERBANO - INTANTO NEL PARCO DELL'INSUGHERATA, DOVE E' STATO RISCONTRATO IL PRIMO CASO DELLA MALATTIA, SONO STATE TROVATE ALTRE DUE CARCASSE SOSPETTE - ALESSIO D'AMATO: "NON AVERE RIFIUTI IN STRADA E' FONDAMENTALE IN QUESTA CIRCOSTANZA" (CIAO CORE!...) - VIDEO

Cinghiale a piazza Verbano Roma

Cinghiale a piazza Verbano a Roma

A 24 ore di distanza dalla scoperta che la peste suina è arrivata anche a Roma, ieri mattina un cinghiale è stato avvistato persino in piazza Verbano, nel quartiere Trieste. Il video dell'animale, che si aggirava in un'aiuola, è diventato virale e i vigili hanno chiuso la piazza per circa venti minuti. L'ennesimo segnale di una situazione ormai fuori controllo.

Ieri intanto sono state scoperte nella riserva naturale dell'Insugherata, dove è stato riscontrato il primo caso di Psa, altre due carcasse sospette e la zona ora dovrà essere recintata. Occorrerà attendere le analisi dell'istituto zooprofilattico per accertare se anche i due animali morti sono stati colpiti dalla malattia che sta facendo temere per la sorte dei 50mila maiali allevati nel Lazio.

Cinghiale a piazza Verbano a Roma 2

Ieri il commissario straordinario all'emergenza, Angelo Ferrari, ha eseguito un sopralluogo, incontrato la task force della Regione Lazio e del Comune, ed è stato deciso di far scattare la zona rossa all'Insugherata, su un'area di 65mila chilometri quadrati, tra via di Boccea e il Grande raccordo anulare.

Nella cosiddetta zona di protezione sono necessarie delle limitazioni alle diverse attività, per evitare che l'uomo diventi veicolo di diffusione della malattia. La peste suina non è infatti pericolosa per gli uomini, ma chi frequenta le zone contaminate può portarla altrove. Particolare attenzione verrà posta anche ai rifiuti, che possono far ammalare altri cinghiali.

Cinghiale a piazza Verbano a Roma 3

«Non avere rifiuti in strada è fondamentale in questa circostanza. Quello che posso dire è che la sierologia del caso di peste suina individuato qui a Roma è della stessa tipologia dei casi che ci sono stati in Piemonte», ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato. Il vero problema sembra però quello di evitare che i cinghiali dell'Insugherata escano dalla riserva e che altri vi entrino.

Cinghiale a piazza Verbano a Roma 4

«Stiamo pensando a recintare tutta l'area», assicura Ferrari. Ma manca il ferro e l'impresa è difficile. Massima vigilanza poi su tutto il Lazio, per accertare che non vi siano animali malati anche in altre aree. «Andremo a cercare ulteriori eventuali carcasse», aggiunge il commissario. Mercoledì un nuovo vertice.