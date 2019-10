E MO’ SO DOLORI - ALLARME ROSSO NEL REGNO UNITO DOVE SCARSEGGIANO TUTTI I PRINCIPALI FARMACI, INCLUSI ANTIDEPRESSIVI E LE PILLOLE PER LA PRESSIONE SANGUIGNA: UNA SITUAZIONE CHE POTREBBE PEGGIORARE SE LA GRAN BRETAGNA USCISSE DALL'UE SENZA UN ACCORDO IL 31 OTTOBRE – AI MEDICI È STATO CHIESTO DI LIMITARE LE PRESCRIZIONI DI PROZAC MENTRE ALCUNE DONNE SONO STATE COSTRETTE A…

DAGONEWS

Allarme rosso nel Regno Unito dove scarseggiano tutti i principali farmaci, inclusi gli antidepressivi e le pillole per la pressione sanguigna. Una situazione che potrebbe peggiorare se la Gran Bretagna uscisse dall'UE senza un accordo il 31 ottobre.

Anche i farmaci per epilettici e diabetici, le pillole per il bruciore di stomaco, i farmaci per la terapia ormonale sostitutiva e i contraccettivi sono scarsi, secondo un sondaggio tra oltre 400 farmacisti nel Regno Unito. I problemi di approvvigionamento potrebbero durare fino a metà del 2020. La scorsa settimana, ai medici è stato detto di monitorare le loro prescrizioni di fluoxetina - comunemente nota con il nome commerciale Prozac - perché i problemi di produzione hanno ridotto le forniture.

È stata segnalata una carenza in tutte e 36 le categorie di medicinali inclusi nel sondaggio, tra cui farmaci per la terapia ormonale sostitutiva.

Più della metà degli intervistati ha segnalato una carenza di creme per problemi per la pelle. Anche i farmaci antipsicotici - per il trattamento della schizofrenia e del disturbo bipolare - e le pillole antidolorifiche, tra cui la codeina, scarseggiano.

Alcune donne sono state costrette ad acquistare farmaci per la terapia ormonale sostitutiva dall'estero per curare i sintomi della menopausa in quanto è quasi impossibile trovarli in Gran Bretagna.

