28 lug 2024 10:00

LA MODA 2024? VIA IL REGGISENO E ZINNA LIBERA! - SE IN ITALIA SI VEDONO MOLTE RAGAZZE A TETTA SCIOLTA, ALTROVE NON TUTTO FILA LISCIO: NEGLI STATI UNITI CI SONO LOCALI CHE IMPONGONO UN DRESS CODE PIU' "ATTENTO". OPPURE SONO GLI ALTRI CLIENTI A NON GRADIRE - E' CAPITATO GIA' ALLA POPPUTA 28ENNE KAYLAH INGEMI UN ANNO FA, IN UN RISTORANTE DEL MASSACHUSETTS: LEI E IL FIDANZATO HANNO DOVUTO LASCIARE IL LOCALE A CAUSA DEI COMMENTI OFFENSIVI DEI VICINI DI TAVOLO INDIGNATI PER IL FATTO CHE LEI NON PORTASSE IL REGGISENO...