LA MODA È ROBA DA CANI - IL MONDO DEGLI ANIMALI ENTRA A PITTI UOMO CON 15 BRAND DEDICATI AI "PETS": PRESENTATI COLLARI COME GIOIELLI, GUINZAGLI COME CINTURE, ABITI COME CAPPOTTI SARTORIALI, MAGLIONCINI COME PULL ARTIGIANALI, CIOTOLE COME STOVIGLIE DI DESIGN, GIOCHI COME OGGETTI DI ARREDO. MA A "PITTI PETS" NON CI SONO SOLO CAPI PER QUATTRO ZAMPE VIZIATI: SI PARLA ANCHE DI CIBO E…

Da www.ansa.it

pitti pets 8

Collari come gioielli, guinzagli come cinture, abiti come cappotti sartoriali, maglioncini come pull artigianali, ciotole come stoviglie di design, giochi come oggetti di arredo.

Il mondo degli animali si fa sempre più lussuoso ed entra a Pitti Uomo 103 (10-13 gennaio a Firenze) nella nuova sezione Pitti Pets che porta per la prima volta in Fortezza da Basso, alla Polveriera, 15 brand dedicati ai quattro zampe, tra accessori, capi del guardaroba, cibo, beauty, oggetti e arredi.

pitti pets 6

Così in fiera ci sarà Genuina Pet Food, azienda tutta italiana che propone un modo nuovo di vivere l'alimentazione degli animali, con cibo realizzato con una filosofia produttiva sana e di qualità, pensando a tutta la filiera produttiva (e packaging minimal). Spazio poi ai cuscini e cucce rivestite di lana pregiata (Duepuntootto), ma pure alle collezioni di lusso di Poldo Dog Couture che dal 2016 veste i cani più chic di tutto il globo. In Fortezza arriva anche il brand spagnolo The Painter's Wife che propone un progetto lifestyle cane-padrone a tutto tondo: quindi maglioni fantasia, pettorine e t-shirt organiche dall'approccio eclettico, contemporaneo e fresco.

pitti pets 7

Poi gli accessori in pelle (Baurdelle e Frida Firenze), gli abitini realizzati come cappotti e i maglioncini artigianali di Emma Firenze che usa cashmere e lana merino, oltre alla pelle di vacchetta o struzzo per i guinzagli. Infine i pezzi della collezione Dotto che nasce dall'incontro tra il design di Paola Navone-Otto e lo studio 2.8 design for dogs. Nascono così cucce, pouf, borse e ciotole in cotone naturale con i pois.

pitti pets 5

E all'esterno dell'area in Fortezza ci sarà anche una mostra dedicata ai cani 'invisibili', quelli in attesa di una sognata adozione, realizzata in collaborazione con Poldo Rescue e Mini Minor, che ha attrezzato un'auto per l'occasione.

pitti pets 4 pitti pets 9 pitti pets 1 pitti pets 8 pitti pets 2 pitti pets 10 pitti pets 11 pitti pets 3 pitti pets 9