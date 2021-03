UN MODELLINO NELLE FAUCI DEL MUSEO – ANTHONY FAUCI HA DONATO IL SUO MODELLO 3D DEL CORONAVIRUS AL MUSEO NAZIONALE DI STORIA AMERICANA DELLO SMITHSONIAN: IL MODELLO CON PUNTE BLU E ROSA, UTILIZZATO DAL VIROLOGO DURANTE LE RICERCHE, È STATO REALIZZATO CON UNA STAMPANTE 3D E PERMETTERE DI VEDERE NEL DETTAGLIO I COMPONENTI DEL VIRUS, INCLUSA LA PROTEINA SPIKE CHE GLI CONSENTE DI ATTACCARSI ALLE CELLULE E CAUSARE INFEZIONI – MA NON È IL PRIMO CIMELIO CHE… VIDEO

Da "www.askanews.it"

il modellino del covid 19 in 3d di anthony fauci

Il dottor Anthony Fauci ha donato il suo modello 3D del virus Covid-19 alla collezione di medicina e scienza del Museo Nazionale di Storia Americana dello Smithsonian.

Il modello di Coronavirus con punte blu e rosa, utilizzato da Fauci, durante le sue ricerche, è stato realizzato con una stampante 3D e ritrae i componenti della forma infettiva completa del virus, inclusa la proteina spike che consente al virus di attaccarsi alle cellule e causare infezioni.

modellino covid 19 di anthony fauci

Il modello donato da Fauci non è il primo cimelio del famoso epidemiologo custodito dal museo. Lo Smithsonian ospita altri oggetti di Fauci, come la foto di un uomo che indossa una maglietta “Fauci” e una storia raccontata nel 1995 dall’epidemiologo relativa alla gestione della crisi dell’AIDS. I curatori dello Smithsonian stanno attualmente raccogliendo articoli relativi alla pandemia per una futura mostra

anthony fauci anthony fauci donald trump anthony fauci si vaccina ANTHONY FAUCI ANTHONY FAUCI SI FA VACCINARE IN DIRETTA anthony fauci anthony fauci con doppia mascherina

ANTHONY FAUCI CON LA FAMIGLIA UN GIOVANE ANTHONY FAUCI anthony fauci anthony fauci