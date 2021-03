IL MODELLO TEDESCO? NEIN! - IL FALLIMENTO DELLA STRATEGIA DI CONTENIMENTO DEL VIRUS NELLA SECONDA ONDATA NON È TANTO COLPA DELLA MERKEL QUANTO DEI PRIMI MINISTRI DEI LANDER, CHE HANNO MOLTA AUTONOMIA E SE NE SONO FREGATI DELLE RESTRIZIONI - RITARDO ANCHE SUI VACCINI E DOMENICA SI VOTA IN DUE STATI FEDERALI E I SONDAGGI MOSTRANO UN CALO DELLA CDU - CONIATO UN NUOVO TERMINE PER LO STATO D’ANIMO DEL PAESE: “WECHSELSTIMMUNG”, CHE SIGNIFICA…

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La pandemia, leggiamo su El Pais, ha messo a nudo due miti tedeschi: la competizione e la superiorità. La marea è cambiata. Gli errori seriali del governo tedesco nella sua gestione della pandemia hanno messo fine a qualsiasi nozione di competenza o superiorità tedesca. La settimana scorsa, durante un dibattito, un gruppo di esperti ha concordato su quello che uno di loro ha definito un fallimento dello Stato, riferendosi allo stato disfunzionale dell'intero apparato di governo e del parlamento.

La Merkel, essendo lei stessa una scienziata di formazione, è più disposta ad ascoltare i consigli scientifici, ed è forse più probabile che capisca la sottigliezza delle raccomandazioni che fanno. Ma, quando è sotto pressione, è incline al panico come gli altri politici. La settimana scorsa è stata costretta a fare un'inversione a U.

Gli scienziati che lei ascoltava normalmente volevano che il governo mantenesse la soglia precedentemente concordata di 35 infezioni per 100.000 abitanti per poter togliere il contenimento. La Merkel ha appoggiato un compromesso per portarlo a 100, che è superiore all'attuale tasso medio nazionale di circa 60.

Questo autorizza alcuni primi ministri dei Länder a porre fine alle limitazioni, se lo desiderano, nonostante i ritardi nella vaccinazione. A partire da questo fine settimana, solo il 6% dei tedeschi ha ricevuto l'iniezione, rispetto al 40% nel Regno Unito.

Non è una coincidenza che nel Regno Unito le fortune politiche si siano invertite. L'ultimo sondaggio YouGov mette i conservatori 13 punti davanti ai laburisti. Lo scorso gennaio, cioè non molto tempo fa, questi ultimi erano in vantaggio di quattro punti. Anche nelle isole britanniche la fortuna è cambiata.

E potrebbe cambiare ancora. Le oscillazioni politiche massicce non sono un rumore. Gli inglesi hanno deciso che il loro governo sta facendo un buon lavoro, comprese le persone che si sono opposte alla Brexit. I tedeschi hanno deciso che il loro governo ha sbagliato la strategia di vaccinazione, compresi gli elettori della CDU.

Alla fine, i vaccini saranno distribuiti. Da aprile, la vaccinazione dovrebbe accelerare in tutta l'Unione europea. Se tutto va bene, un certo grado di immunità di gregge dovrebbe essere raggiungibile entro la fine dell'estate.

Anche nel Regno Unito, con il suo servizio sanitario nazionale, ci sono voluti circa tre mesi per raggiungere quel livello. Vaccinare un'intera popolazione è una sfida logistica estrema, specialmente in paesi con sistemi sanitari decentralizzati, come la Germania.

I sondaggi in Germania hanno iniziato a registrare l'insoddisfazione per la gestione della crisi da parte del governo già lo scorso novembre. A gennaio, quando l'umore ha cominciato a cambiare, i sondaggi sulle intenzioni di voto per le elezioni generali davano ancora un vantaggio significativo alla CDU/CSU. Ora anche i grandi numeri si sono ammorbiditi.

Questa domenica ci sono importanti elezioni in due stati federali: Baden-Württemberg e Renania-Palatinato. Gli ultimi sondaggi statali hanno mostrato un leggero calo del sostegno alla CDU. Se questi numeri reggono, sarebbe un brutto risultato, ma non catastrofico. Non è chiaro dove questo lascerebbe Armin Laschet, il nuovo leader della CDU, nella sua ambizione di diventare il candidato cancelliere del suo partito. Peggio fa la CDU questo fine settimana, più possibilità ha il primo ministro bavarese e leader della CSU Markus Söder di succedere alla Merkel.

La fortuna della CDU cambierà una volta che il programma di vaccinazione sarà in funzione? La gente penserà che il governo ha fatto un errore perdonabile o sarà d'accordo che lo Stato ha fallito? Quando i programmi di vaccinazione raggiungeranno la massa critica, la gente sarà sollevata che sia tutto finito. Potrebbero essere inclini a lasciare il passato alle spalle. D'altra parte, ad un certo punto sarà possibile misurare gli errori della politica governativa in termini di numero di morti. Quindi, anche se vogliono voltare pagina, non è affatto chiaro perché dovrebbero voler eleggere con la forza le stesse persone. Non prevedo che la questione si dissolva così rapidamente.

Gli analisti politici tedeschi hanno coniato l'utile ma vago concetto di Wechselstimmung per riferirsi a uno stato d'animo diffuso nel paese che combina la sensazione che un governo non stia più facendo bene le cose con la speranza che uno nuovo porti un cambiamento. Per la prima volta da quando la Merkel è diventata primo ministro nel 2005, penso che questo sia quello che c'è nell'aria. Durante le elezioni del 2017, la destra politica è rimasta delusa dalla sua politica sui rifugiati, ma il centro è rimasto fermo. Ora, sia il centro che la destra sono insoddisfatti, e la sinistra non vuole più essere in una coalizione con lei.

È difficile immaginare che siamo nel terzo mese del 2021 e, guardando indietro, vediamo i bei vecchi tempi del 2020, quando la Cancelliera tedesca era ammirata per la sua forte leadership in patria e all'estero, e quando il numero di infezioni e morti da covid-19 era basso per gli standard europei. Questo ci ricorda che la Germania non è poi così diversa, solo che il divario tra la percezione di se stessa e la realtà è un po' più ampio. E ci ricorda anche il potere degli eventi inaspettati.

