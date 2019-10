LA MOGLIE DI BEPPE GRILLO, PARVIN TADJIK, SENTITA DAI PM NELL’INCHIESTA PER STUPRO IN CUI E’ COINVOLTO IL FIGLIO CIRO - MENTRE IL RAGAZZO E TRE AMICI ERANO CON UNA STUDENTESSA DI 19 ANNI NELLA VILLA IN COSTA SMERALDA, LEI ERA IN UNA STANZA ACCANTO - LA DONNA HA DETTO DI NON AVER SENTITO NIENTE, NÉ LA NOTTE NÉ IL MATTINO SUCCESSIVO - LE ACCUSE DELLA 19ENNE: “MI HANNO FATTO BERE PER ABUSARE DI ME. MI HA VIOLENTATO UNO, POI A TURNO GLI ALTRI TRE...”

Alberto Pinna per il “Corriere della sera”

BEPPE GRILLO E LA MOGLIE PARVIN DAVANTI CASA A GENOVA

Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, ha parlato con i magistrati. Quando il figlio Ciro e i tre amici facevano l' alba nella villetta in Costa Smeralda con una studentessa di 19 anni - «Mi hanno ubriacata e ripetutamente violentata» denunciò la ragazza; «Era consenziente» si sono difesi loro - la signora era in una stanza attigua. Se quella notte ha sentito qualcosa, lo ha detto al procuratore Gregorio Capasso e alla sostituta Laura Bassani, che l'hanno ascoltata ieri come «persona informata sui fatti». Sulla deposizione niente è trapelato.

BEPPE GRILLO A PORTO CERVO CON LA MOGLIE PARVIN FOTO DA LIBERO jpeg

Parvin Tadjik, 59 anni, era accompagnata dall' avvocato Enrico Grillo, difensore di Ciro e legale di famiglia, il quale tuttavia non ha potuto presenziare, trattandosi di testimonianza e non di interrogatorio. La moglie di Grillo non era obbligata a rispondere alle domande dei magistrati, in quanto prossima congiunta di uno degli indagati. Ma non risulta si sia avvalsa della facoltà di astenersi. Dormiva, così da indiscrezioni dai primi atti dell' inchiesta, e non avrebbe sentito niente né la notte né il mattino successivo.

Non si sa se abbia confermato oppure fornito qualche particolare utile alle indagini: i ragazzi al mattino successivo sono rimasti a casa e lei dovrebbe averli incontrati.

Grillo con la moglie Parvin Tadjk

Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti ventenni, sono accusati di violenza. Il 16 luglio, dopo una serata nel Billionaire, avevano invitato la studentessa e una sua amica in uno dei due appartamenti della famiglia Grillo al Piccolo Pevero (nell' altro accanto, c'era Parvin Tadjik). «Mi hanno fatto bere per abusare di me... Mi ha violentato uno, poi a turno gli altri tre...». Al rientro a Milano, dieci giorni dopo, la ragazza ha raccontato tutto ai genitori.

ciro grillo

Dopo la denuncia ai carabinieri il sequestro dei telefoni cellulari e dei profili su social, il lavoro dei periti - uno per la procura, uno per i difensori e uno per la parte lesa - è ancora in corso e risulta particolarmente complicato nel repertare i numerosi messaggi e commenti, ma soprattutto il video che uno dei ragazzi ha girato: quelle immagini possono conferma se c' è stata o no violenza.

ciro grillo

Difficile invece che elementi decisivi emergano da una decina di testimonianze, raccolte nei giorni scorsi, fra le quali i vicini di casa al Piccolo Pevero, il tassista che ha riportata a casa la diciannovenne quella sera e l' amica della studentessa, che pare abbia confermato: ubriaca, dormiva profondamente nel soggiorno e non si è accorta di ciò che accadeva pochi metri più in là, nella camera da letto.

Ciro Grillo - ciroinstagram ciro grillo ciro grillo