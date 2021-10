24 ott 2021 16:10

TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL PARTITO – A LUSIGLIÈ, PAESINO IN PROVINCIA DI TORINO, È "GUERRA" TRA IL MARITO SINDACO E LA MOGLIE, A CAPO DELL’OPPOSIZIONE – MA NON È TUTTO COME SEMBRA, COME SPIEGA ANGELO MARASCA, IL PRIMO CITTADINO: “LA DOPPIA ELEZIONE È FRUTTO DI UNA STRATEGIA PRECISA” – LUI TEMEVA DI NON SUPERARE IL QUORUM SE SI FOSSE PRESENTATA SOLTANTO LA SUA LISTA, PERCIÒ HA CONVINTO LA MOGLIE A PRESENTARE UNA SECONDA SQUADRA…