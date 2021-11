16 nov 2021 16:37

TRA MOGLIE E MARITO NON METTERE IL VESTITO - A BOLZANO UN UOMO È STATO VISTO CORRERE PER LE VIE DELLA CITTÀ COMPLETAMENTE NUDO, FINO A QUANDO È ENTRATO IN UN NEGOZIO E SONO STATI CHIAMATI I CARABINIERI: IL FUGGITIVO ERA L'AMANTE DI UNA DONNA ED È STATO COSTRETTO A LASCIARE IN FRETTA L'APPARTAMENTO DOVE STAVA FACENDO SESSO PER COLPA DEL RIENTRO IMPROVVISO DEL MARITO CORNUTO…