icardi nel suo attico a milano

Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

I diamanti sono i migliori amici delle donne ma anche un attico da 5 milioni non viene disprezzato. La coppia Wanda-Icardi torna a movimentare la rutilante vita dei social che, incurante della guerra, sforna di continuo le immagini della vita quotidiana dei «Ferragnez» del calcio.

Dopo essersi messi alle spalle lo scandalo del tradimento con la China Suarez, l'attaccante del Paris Saint Germain e la vulcanica bionda consorte sono tornati a dominare Instagram, con la pubblicazione sull'account di lei di un video nel quale viene ripreso Mauro a prendere il sole in costume su una meravigliosa terrazza che si affaccia sul Bosco Verticale.

wanda nara icardi

Alle sue spalle la piscina, a lato il thermos con l'inseparabile mate. Didascalia: «La vista dal mio attico di Milano». Un follower dispettoso si permette di obiettare: «Del tuo..., forse volevi dire del suo attico». A quel punto è lei a uscire dal suo proverbiale riserbo e a replicare: «È il suo regalo per me». Ah, l'amour fou. Il popolo si chiede se Icardi per farsi perdonare il chiacchierato tradimento abbia firmato un assegno da 5 milioni per donare alla madre delle sue due figlie, Francesca e Isabella, un attico da 400 metri quadri in zona Porta Nuova, nel complesso di via Pirelli chiamato «Giardini d'Inverno».

icardi wanda nara

In realtà il sontuoso appartamento è stato acquistato nel 2019 negli stessi mesi in cui scoppiava la clamorosa lite con Spalletti che condusse prima all'esproprio della fascia da capitano e a settembre al divorzio dall'Inter. In quel periodo la non umile dimora era in fase di costruzione e l'attaccante nerazzurro pubblicava istantanee del cantiere riprendendo sé stesso con il caschetto da muratore. È un generoso cadeau alla moglie? Sgombriamo il campo dagli equivoci.

icardi wanda nara

La casa è intestata semplicemente alla World Marketing Football, la società di Wanda, di cui lei è unica azionista. È la signora Nara in pratica a conservare le chiavi della cassaforte dove entrano i beni generati dal marito fra l'attività sportiva (gli sceicchi di Parigi gli garantiscono un'entrata annua da 9,2 milioni netti) e i contratti di sponsorizzazione. Ecco perché Icardi, nell'autunno scorso quando scoppiò la burrascosa lite che appassionò due continenti, pur di ottenere la clemenza della furiosa moglie abbandonò i doveri professionali e il campo di allenamento del Psg per diversi giorni pur di evitare la separazione.

china suarez

Anzi quando fu Wanda a chiedere la fine della liaison lui minacciò di smettere l'attività sportiva (gettando nel panico Leonardo e i dirigenti del Paris, ma questa è un'altra storia). Tutto superato, pare, in questa nuova fase della loro vita matrimoniale. Fra vetrate e serre, sorseggiando un drink a mollo nella piscina del quinto piano, la China Suarez e il clamore da lei provocato sono un fastidioso ricordo lontano.

