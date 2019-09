25 set 2019 17:09

MOLESTIE DI UN CERTO TENORE/ 2 - PLACIDO DOMINGO LASCIA IL “METROPOLITAN OPERA” NEW YORK DOPO LE ACCUSE DI MOLESTIE - LA DISDETTA A POCHE ORE DALL'INIZIO DEL MACBETH DI GIUSEPPE VERDI - SECONDO LE ACCUSE, LA LEGGENDA DELLA LIRICA AVREBBE CHIESTO PRESTAZIONI SESSUALI SU ALCUNE DONNE IN CAMBIO DI INGAGGI PROFESSIONALI - IN DUBBIO SUA PRESENZA AI GIOCHI OLIMPICI DI TOKYO