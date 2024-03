MOLLATO UN FIDANZATO, NE ARRIVA UN ALTRO - CHARLOTTE CASIRAGHI HA UN NUOVO AMORE: LA PRINCIPESSA È STATA PAPARAZZATA CON LO SCRITTORE NICOLAS MATHIEU IN UN CAFFÈ DELLA GARE DE L’EST A PARIGI – LE FOTO HANNO SCATENATO IL GOSSIP DOPO CHE LA 37ENNE SI È LASCIATA CON IL PRODUTTORE DIMITRI RASSAM DAL QUALE HA AVUTO DUE FIGLI – MATHIEU È NATO IN UN QUARTIERE POPOLARE DI EPINAL...

Estratto dell’articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Nicolas Mathieu Charlotte Casiraghi

La principessa e lo scrittore formano la nuova coppia di cui si parla in Francia. Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu sono stati fotografati da Paris Match in un caffè della Gare de l’Est, davanti alla stazione, nei giorni in cui lo scrittore presenta il suo nuovo libro Le ciel ouvert che raccoglie poesie e brevi testi pubblicati negli ultimi anni su Instagram. […]

Mathieu, 45 anni, è uno scrittore di grande successo, vincitore del Prix Goncourt nel 2018 con il romanzo E i figli dopo di loro pubblicato in Italia da Marsilio, che ha tradotto anche il successivo La canzone popolare uscito l’anno scorso. Dichiaratamente di sinistra, Mathieu interviene spesso nei dibattito pubblico francese, è molto critico nei confronti del presidente Macron e ha preso posizione contro la riforma delle pensioni che un anno fa ha scosso il Paese.

Nicolas Mathieu Charlotte Casiraghi

Casiraghi, 37 anni, laureata in filosofia alla Sorbona, ambasciatrice di Chanel, ha lanciato nel 2015 gli «Incontri filosofici di Monaco» e scritto con Robert Maggiori il libro «Archipel des passions», sorta di piccolo trattato sulle passioni umane. Charlotte Casiraghi ha due figli, di 10 e 5 anni, nati dalla relazione con il produttore Dimitri Rassam, mentre Nicolas Mathieu ne ha uno di 11.

charlotte casiraghi

L’amore con Charlotte Casiraghi, nipote di Grace Kelly, riporta a uno dei temi trattati da Nicolas Mathieu nei suoi romanzi, ovvero la possibilità e la difficoltà di incontrarsi e amarsi quando si proviene da classi sociali diverse. Mathieu, nato in un quartiere popolare di Epinal, nella provincia francese, figlio di una madre impiegata e di un padre operaio specializzato, in un’intervista a Sette qualche mese fa diceva di sentirsi un «transfuga di classe» come i personaggi dei suoi romanzi. […]

