MON DIEU, DEPARDIEU! – L’ATTORE 72ENNE È STATO FILMATO MENTRE ERA IMPEGNATO IN ATTI SESSUALI CON UNA 22ENNE NELLA SUA CASA DA 50 MILIONI A PARIGI: LA RAGAZZA, CHE DOPO LA PRIMA VIOLENZA È TORNATA UNA SECONDA VOLTA NELL’APPARTAMENTO, LO HA DENUNCIATO NEL 2018, MA IL CASO È STATO ARCHIVIATO PER MANCANZA DI PROVE - ORA LA GIOVANE È RIUSCITA A FAR RIAPRIRE LE INDAGINI E LUI È STATO INCRIMINATO PER VIOLENZA SESSUALE…

La star del cinema francese Gérard Depardieu è stato filmato mentre era impegnato in atti sessuali su una giovane attrice 22enne che dopo lo ha accusato di averla violentata all'interno della sua casa da 50 milioni di dollari a Parigi.

Secondo fonti investigative citate dai media francesi, la vittima ha raccontato che era in uno stato di "diniego" quando è tornata a casa sua dopo la presunta aggressione e che è stata poi aggredita una seconda volta.

Il filmato è stato recuperato da agenti di polizia giudiziaria che indagavano su una serie di presunti stupri compiuti dall'attore 72enne nell'agosto 2018. Lui ha ammesso di aver avuto una "relazione consensuale" con la giovane, che non può essere nominata per motivi legali, ma nega con veemenza qualsiasi stupro.

I pubblici ministeri di Parigi hanno confermato che Dépardieu è stato accusato di "stupro" e "abuso sessuale". «Nell'agosto 2018 Depardieu stava dando consigli alla denunciante sulla sua carriera di attrice e lei è andata a trovarlo nella sua casa di Parigi. Ci sono molti messaggi di testo tra i due: erano in contatto regolare, discutevano di tutto. Il 7 agosto la denunciante ha affermato di essere stata violentata per la prima volta. Le riprese video nella casa dell’accusato li mostrano seduti a parlare, e poi è stato filmato un atto sessuale. «I due si sono diretti al piano di sopra in una camera da letto, uno dopo l'altro, ma non c'erano telecamere all'interno della camera da letto».

La denunciante ha detto alla polizia di essere "confusa" su ciò che stava accadendo e "in stato di diniego" ed è tornata a casa di Dépardieu il 13 agosto, quando avrebbe avuto luogo un secondo stupro. «Sono passate due settimane dopo che ha raccontato a sua madre quello che era successo, e poi è andata alla polizia» ha detto la fonte dell'inchiesta.

L'indagine originale è stata archiviata per mancanza di prove dai pubblici ministeri di Parigi il 4 giugno 2019. Ma la ragazza ha presentato una seconda denuncia nell'agosto 2020, che ha portato all'incriminazione di Dépardieu lo scorso dicembre.

Mario Manca per "www.vanityfair.it"

Stupro e violenza sessuale. Sono questi i capi d’accusa che pendono sulla testa di Gérard Depardieu, il celebre attore francese finito nell’occhio del ciclone nell’agosto del 2018, quando un’attrice rimasta anonima, che Le Parisien all’epoca definì come «una giovane comica e ballerina ventenne», lo ha denunciato per essere stata violentata due volte da Depardieu nel suo appartamento di Parigi. La denuncia era di pochi giorni successiva alle presunte violenze che, secondo l’attrice, sarebbero avvenute il 7 e il 13 agosto du tre anni fa.

Secondo Bfm TV i due si sarebbero incontrati quando Depardieu ha tenuto una master-class nella sua scuola, circostanza che li avrebbe portati a frequentarsi «per ripetizioni informali per una pièce teatrale», come ha scritto Le Parisien.

L’attrice ha sporto denuncia per la prima volta con i dettagli del presunto stupro nell’agosto 2018 nella città di Aix-en-Provence: presa in carico dagli investigatori di Parigi, l’indagine è stata, però, archiviata nel 2019 per mancanza di prove. Le autorità hanno, a distanza di un anno, rivalutato e riaperto il caso nell’estate del 2020, portando le autorità a denunciare formalmente Depardieu. A darne la notizia oggi è stata Agence France-Presse, che ha citato fonti giudiziarie spiegando che l’incriminazione risale a due mesi fa.

L’avvocato dell’attore, Hervè Temime, contattato sempre da France Presse, ha «deplorato» la fuga di notizie e ha affermato che il suo assistito, oggi 72enne, «contesta totalmente i fatti di cui è accusato». Secondo una fonte ben informata Depardieu sarebbe, infatti, un amico della famiglia della donna, con la quale non avrebbe avuto nessuna relazione professionale. Dall’inizio dell’indagine, l’attore si è sempre dichiarato innocente.

