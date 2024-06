UNA MONARCHIA AZZOPPATA – NON C’È PACE PER LA FAMIGLIA REALE INGLESE: LA PRINCIPESSA ANNA È STATA RICOVERATA AL SOUTHMEAD HOSPITAL DI BRISTOL DOPO UN INCIDENTE NELLA TENUTA NEL GLOUCESTERSHIRE – PARE CHE LA PRINCIPESSA SIA CADUTA DA CAVALLO O SIA STATA COLPITA DA UNO DEI SUOI RONZINI: LA SORELLA DI RE CARLO HA RIPORTATO UN TRAUMA CRANICO, LIEVI FERITE ED È ANCORA SOTTO OSSERVAZIONE…

Estratto dell'articolo di Francesca Rossi per www.ilgiornale.it

principessa anna 1

Decisamente non è un buon momento per la royal family britannica. Dopo le diagnosi di tumore di Carlo III e di Kate Middleton, ora arriva la notizia del ricovero della principessa Anna a seguito di un “incidente” non meglio precisato. I media ipotizzano che la causa potrebbe essere una caduta da cavallo, ma per ora Buckingham Palace preferisce non diramare i dettagli.

Il 24 giugno 2024 Buckingham Palace ha reso noto che la principessa Anna è stata ricoverata in ospedale dopo un “incidente” avvenuto nella sua casa: “La Principessa Reale ha riportato ferite lievi e un trauma cranico a seguito di un incidente nella tenuta di Gatcombe Park”, nel Gloucestershire, Ovest dell’Inghilterra, “ieri pomeriggio”, cioè il 23 giugno scorso.

la principessa anna al trooping the colour

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, tuttavia, ha riportato ancora la Cnn, il team medico avrebbe dichiarato che il trauma cranico e le lievi ferite riportate da Anna sarebbero compatibili con un incidente a cavallo. Ora la principessa è sotto osservazione al Southmead Hospital di Bristol “come misura precauzionale” e per effettuare tutti i controlli del caso, ha sottolineato il comunicato, ma “ci si aspetta una rapida e piena ripresa”. Carlo III “è costantemente informato” sulle condizioni della sorella e “si unisce all’intera royal family nell’inviare i suoi più sinceri auguri alla principessa per una pronta guarigione”.

principessa anna 2

la regina elisabetta con la principessa anna principessa anna 1 principessa anna re carlo 2 principessa anna re carlo 1