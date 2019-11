IL MONDO E' PAZZO: ANCHE LE SUORE HANNO VOGLIA DI... - IN PROVINCIA DI AREZZO, CHIUDE UN MONASTERO IN VALTIBERINA PERCHÉ LA MADRE SUPERIORA È FUGGITA PER AMORE - LA RELIGIOSA, TRA I 40 E I 45 ANNI, E’ SCAPPATA CON UN UOMO CHE LE STAVA SEMPRE ACCANTO DURANTE LE SUE GIORNATE…

Per Papa Francesco un'altra gatta da pelare. Chiuso il monastero perché la madre superiora è fuggita per amore. È successo nel cuore della Valtiberina, il ramo della provincia che declina verso il Tevere. Una storia raccontata dal Giorno in edicola venerdì 22 novembre: la madre superiora che col tempo perde i suoi punti di riferimento, quelli che ne avevano guidato la vita fino ai suoi 40-45 anni. Tutto dovuto all'incontro con un uomo. Una persona vicina a quella realtà e dalla quale la suora non si staccava mai.

Un legame che diventa col passare del tempo sentimentale. Lei frena la sua attività, capisce quanto sia in contraddizione con quanto sta vivendo. Insieme decidono di dire stop. Ma ormai la vita è cambiata. In accordo tra la superiora e l'ordine ecco il passo indietro. Il legame sentimentale è finito ma insieme si rompe anche l'altro, che pure pareva per sempre. Con l'addio della suora però chiude però il convento, conosciuto come quello dei matrimoni: non senza aver propiziato l'ultima storia d'amore. La più scomoda che ha creato grande imbarazzo anche nelle alte sfere del Vaticano, ma non per questo la meno vera.