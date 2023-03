MONDO CANE! – IN BRASILE DUE CAGNOLINI ENTRANO IN CHIESA E, MENTRE IL PARROCO CELEBRA LA MESSA, SI ACCOPPIANO DAVANTI ALL'ALTARE - MENTRE I FEDELI SE LA RIDONO, IL PRETE PROVA A SDRAMMATIZZARE: “NON SIETE ANCORA STATI BATTEZZATI, NON SI PUO’ FARE. MA NON POTEVATE FARLO NELLA BOSCAGLIA?” - IL SACERDOTE POI TENTA DI ALLONTANARE I DUE ANIMALI MA... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Daniela Borghi per www.lastampa.it

IN BRASILE DUE CANI FANNO SESSO IN CHIESA

Due cani randagi entrano in chiesa e si prendono la scena davanti all'altare: sorrisi e imbarazzo del parroco per i loro giochi, ripresi da un video postato sui social, diventato virale. I cagnolini si divertono ai piedi del sacerdote, gli girano intorno, rincorrendosi, saltellando e interagendo come capita spesso tra due cuccioli. E' successo in Brasile, durante la "Missa do Impossível" […]

IN BRASILE DUE CANI FANNO SESSO IN CHIESA

A un certo punto i due cagnolini assumono una posizione un po' ambigua, quasi come se volessero accoppiarsi, e il sacerdote con il sorriso sulle labbra si mette le mani sugli occhi e dice loro scherzosamente: "Non siete ancora stati battezzati, non è possibile". I due continuano a saltellare, a girargli intorno e a un certo punto il religioso li invita scherzosamente ad andarsene: "Non potevate farlo nella boscaglia?". Una scena che ha raccolto le risate dei fedeli presenti in chiesa.