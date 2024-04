IL MONDO DEL CINEMA PIANGE LA SCOMPARSA DI ELEANOR JESSIE NEIL, MOGLIE 87ENNE DEL REGISTA FRANCIS FORD COPPOLA – NELLA SUA CARRIERA HA LAVORATO COME ASSISTENTE DI REGIA, E' STATA SCENEGGIATRICE, DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA E, NEL 1991, HA VINTO UN EMMY AWARD PER LA REGIA DEL DOCUMENTARIO “HEARTS OF DARKNESS: A FILMMAKER'S APOCALYPSE”, DEDICATO AL DIETRO LE QUINTE DEL CAPOLAVORO DEL MARITO “APOCALYPSE NOW” – I DUE SI SPOSARONO NEL 1963 ED EBBERO TRE FIGLI, IL PRIMOGENITO E' MORTO A 22 ANNI...

«È la roccia della nostra famiglia»: così il regista Francis Ford Coppola, vincitore di cinque premi Oscar, parlava di sua moglie Eleanor Jessie Neil, morta venerdì 12 aprile all'età di 87 anni nella sua casa di Rutherford, in California, dove si è occupata a lungo anche della loro tenuta Rubicon, un'azienda vinicola che produce vini pregiati della Napa Valley.

Assistente di regia, sceneggiatrice, direttrice della fotografia, Eleanor Coppola, come era conosciuta e amava presentarsi, è stata lei stessa regista: ha vinto un Emmy Award per la regia del documentario «Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse» del 1991 (in italiano diffuso con il titolo «Viaggio all'inferno») insieme ai co-registi Fax Bahr e George Hickenlooper, dedicato al dietro le quinte del capolavoro del marito «Apocalypse Now» (1979), e ha diretto il suo primo lungometraggio all'età di 80 anni, «Parigi può attendere» (2016), con Diane Lane, Arnaud Viard e Alec Baldwin, a cui è seguito «Love Is Love Is Love» (2020), interpretato da Rosanna Arquette, Justin Ashforth e Kathy Baker.

«Matriarca» di una dinastia hollywoodiana, Eleanor aveva sposato Francis, di due anni più giovane di lei, a Las Vegas il 2 febbraio 1963 e dalla loro unione sono nati tre figli: il primogenito Gian-Carlo, morto a soli 22 anni nel 1986 in un incidente di motoscafo, che era stato diretto poco prima dal padre nei film «I ragazzi della 56 strada» e «Rusty il selvaggio»; l'attore, regista, produttore e sceneggiatore Roman, 58 anni, candidato all'Oscar per la sceneggiatura di «Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore»; Sofia, 52 anni, regista, produttrice e sceneggiatrice vincitrice dell'Oscar per «Lost in Translation - L'amore tradotto», che ha dedicato alla madre il suo ultimo film «Priscilla». Sofia e Roman Coppola sono co-proprietari di American Zoetrope, lo studio cinematografico fondato dal padre con George Lucas.

[…] «Quando ci siamo sposati non mi sarei mai aspettata che Francis diventasse una celebrità. Stava girando un film in bianco e nero, a basso costo. Pensavo che saremmo andati a vivere nella San Fernando Valley - ha rivelato lei al "Los Angeles Times" nel 2008 - Ero altrettanto sorpresa e impreparata per l'evoluzione della nostra vita».

Durante la travagliatissima lavorazione di «Apocalypse Now», Eleanor Coppola prese moltissimi appunti che sono stati pubblicati in un libro apparso in italiano con il titolo «Diario dall'Apocalisse. Dietro le quinte del capolavoro di Francis Ford Coppola» (minimum fax, 2006 […

