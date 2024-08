IL MONDO CON IL FIATO SOSPESO: L’ATTACCO IRANIANO A ISRAELE NON È UNA QUESTIONE DI SE, MA DI QUANDO – L’ESERCITO ISRAELIANO CONTINUA A RIMANERE IN “ALTISSIMA ALLERTA” DOPO LE MINACCE DI KHAMENEI, INTENZIONATO A RISPONDERE ALL’OMICIDIO MIRATO DI ISMAIL HANIYEH, LEADER DI HAMAS, A TEHERAN – IL REGIME TEOCRATICO AVREBBE RESPINTO GLI APPELLI ARABI ALLA MODERAZIONE…

ALI KHAMENEI AI FUNERALI DI ISMAIL HANIYEH

L'esercito di Israele, 'siamo in altissima allerta'

(ANSA) - Non c'è alcun cambiamento nelle indicazioni di sicurezza alla popolazione per il momento. Parallelamente, siamo in altissima allerta". Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hagari. (ANSA)

Wsj, 'l'Iran respinge gli appelli arabi alla moderazione'

(ANSA) - L'Iran ha respinto le richieste di moderazione dei diplomatici arabi in previsione di un attacco a Israele: lo hanno riferito al Wall Street Journal fonti a conoscenza dei colloqui. Teheran, secondo le stesse fonti, ha affermato che non gli importa se la sua risposta all'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh la scorsa settimana a Teheran, che attribuisce a Israele, porterà ad una guerra.

ISRAELE ATTACCA L IRAN ismail haniyeh con ali khamenei festeggiamenti in iran per l attacco in israele ISRAELE ATTACCA L IRAN festeggiamenti in iran per l attacco in israele festeggiamenti in parlamento per l attacco in israele biden Ali Khamenei