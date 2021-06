10 giu 2021 17:52

IN UN MONDO DI INGRASSATI PER LA PANDEMIA, L'UNICO CHE HA PERSO PESO E' CICCIO KIM! - NELLE ULTIME FOTO KIM JONG UN APPARE DIMAGRITO, ALMENO A GUARDARE IL CINTURINO DEL SUO OROLOGIO DA 12.000 DOLLARI - LA SALUTE DEL LEADER SUPREMO NON E' SOLO QUESTIONE DI GOSSIP: GLI OSSERVATORI INTERNAZIONALI LO TENGONO D'OCCHIO - LA PERDITA DI PESO POTREBBE SIGNIFICARE DUE COSE: CHE STA MALE, OPPURE CHE VUOLE MANDARE UN SEGNALE ALL'ESTERNO E AI SUOI...