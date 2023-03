IL MONDO INSORGE (FRANCIA, GERMANIA, ISRAELE, GRAN BRETAGNA, ETC.) E GLI ITALIANI RIMANGONO BUONI: SI VEDE CHE NON HANNO FAME – VITTORIO FELTRI: “NON SI PUÒ CERTO DIRE CHE L’ITALIA SIA UN MODELLO DI TRANQUILLITÀ PUBBLICA, MA SE GUARDIAMO IL CAOS ATTORNO A NOI, NON POSSIAMO LAMENTARCI. BASTI PENSARE CHE, NON AVENDO NULL’ALTRO DA FARE, LITIGHIAMO PER LA MATERNITÀ SURROGATA, L’UTERO IN AFFITTO, I DIRITTI DEI GAY (DI CUI NON CI IMPORTA NULLA O QUASI)...”

Estratto dell'articolo di Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

Non si può certo dire che l’Italia sia un modello di tranquillità pubblica, ma se ci guardiamo attorno, esaminando quanto accade nel mondo, non possiamo di certo lamentarci troppo. Ieri abbiamo esaminato il casino che avviene in Francia a causa dell’allineamento della età pensionabile, che poi è un problema del piffero.

Comunque da noi certe cose assurde non si verificano. Osserviamo la realtà e scopriamo che in Israele sta succedendo un putiferio dall’esito incerto, visto che è impossibile capire quale sarà il destino di Netanyahu […].

Anche in Germania, che noi abbiamo erroneamente considerato da anni la patria dell’ordine, i cittadini litigano furiosamente per vari e ignoti motivi. Per non parlare della Tunisia che è un bordello a cielo aperto e fomenta l’emigrazione, indovinate dove? Qui da noi che già siamo invasi dagli sfigati di ogni nazionalità africana e non sappiamo più come e dove ospitarli decentemente. Che dire poi del Brasile alle prese con drammi politici sconosciuti?

L’Italia non sarà il paradiso terrestre, anche noi siamo alle prese con notevoli grane, se proprio dobbiamo giudicarci non siamo i campioni del mondo, ma se ci confrontiamo con numerose altre nazioni, che talvolta abbiamo ammirato, possiamo vantarci: non saremo i migliori del globo terracqueo ma sicuramente non i peggiori.

Basti pensare che non avendo null’altro da fare litighiamo per la maternità surrogata, l’utero in affitto, i diritti degli omosessuali (di cui non ci importa nulla o quasi). […]

Insomma il mio breve esame della situazione fornisce molti motivi consolatori sullo stato delle nostre istituzioni, ingiustamente criticate o almeno troppo criticate. Chi si accontenta gode, e allora godiamo e buona notte. Aspettiamo l’alba senza stracciarci le vesti, non sarebbe il caso.

