4 ott 2021 09:28

MONDO DI MERDA: NON SI E' PIU' AL SICURO NEANCHE SUL DIVANO - AD ASTI UN 13ENNE E' MORTO SCHIACCIATO DAL DIVANO LETTO CHE SI E' IMPROVVISAMENTE RICHIUSO SU DI LUI - IL RAGAZZINO, DI CORPORTURA ESILE, ERA SOLO IN CASA E PROBABILMENTE STAVA DORMENDO - A TROVARLO E' STATO IL CUGINO, CHE ERA PASSATO A PORTARGLI LA SPESA - PER ESTRARLO DAL DIVANO SONO DOVUTI INTERVENIRE I VIGILI DEL FUOCO, MA PER LUI NON C'ERA PIU' NIENTE DA FARE...