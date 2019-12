IL MONDO È BELLO PERCHÉ È GAIO – IL MILIONARIO INGLESE BARRIE DREWITT-BARLOW SI INNAMORA DELL’EX FIDANZATO DELLA FIGLIA: “PRESTO CI SPOSEREMO” – LEI L’HA PRESA BENE E HA DATO LA SUA BENEDIZIONE ALLA COPPIA. E ANCHE L’EX MARITO NON HA NULLA DA OBIETTARE. ANZI, VIVONO TUTTI NELLA STESSA CASA – I DUE ERANO DIVENTATI FAMOSI NEL 1999 COME PRIMA COPPIA OMOSESSUALE A RICORRERE ALLA MATERNITÀ SURROGATA

Tom Abram per www.leggo.it

saffron drewitt barlow con i genitori e l'ex fidanzato

Il milionario Barrie Drewitt – Barlow (55 anni) ha recentemente annunciato di essersi innamorato del 25enne Scott Hutchison, che era stato in precedenza fidanzato con la figlia Saffron, di 19 anni.

barrie drewitt e tony barlow con i loro figli nel 1999

L'uomo era in una relazione durata 32 anni con il marito Tony Drewitt-Barlow. I due erano diventati famosa già nel 1999 per essere stati la prima coppia omosessuale ad avere avuto dei figli tramite la maternità surrogata nel Regno Unito: Saffron e il suo gemello Aspen. In seguito si sono uniti alla famiglia, sempre grazie alla maternità surrogata, Orlando e altri due gemeli, Dallas e Jasper.

scott hutchinson barrie drewitt barlow

il matrimonio tra barrie e tony drewitt barlow

Ora, la storia del nuovo amore di Barrie per l'ex fidanzato della figlia sta facendo il giro del mondo. L'uomo ha assicurato che non si tratta di crisi di mezza età, dicendo al tabloid “The Sun”: «Mi sono innamorato di Scott ed anche lui si è innamorato di me. Mi sento stupido alla mia età di provare questi sentimenti per qualcuno diverso da Tony e per di più con metà della mia età. Ma quando sai che qualcosa è giusta, è giusta. Non abbiamo fatto piani precisi, ma vorrei sposare Scott». Ha inoltre aggiunto: «Tony ed io abbiamo deciso moti anni fa che era meglio separarci. Una volta passati tre o quattro anni, la nostra è diventata una relazione platonica».

saffron, barrie, aspen e tony drewitt barlow

Incredibilmente, sia Saffron che Tony hanno dato la loro benedizione alla nuova coppia. Anzi proprio Tony ha aiutato la figlia ha capire quanto i due fossero innamorati. I tre uomini vivono ora sotto lo stesso tetto, una villa con dieci camere da letto in Florida, insieme ai figli.

saffron drewitt barlow con l'ex fidanzato scott hutchinson I miliardari britannici Barrie Drewitt e Tony Barlow con i loro beb