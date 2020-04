IL MONDO NUOVO – IL MATRIMONIO DI DUE INNAMORATI IN UN PARCHEGGIO DELLA CALIFORNIA, LA PRIMA USCITA DOPO 5 GIORNI DI UN ANZIANO IN UN PARCO DI BELGRADO E I MORTI SENZA NOME NEL CIMITERO MUNICIPALE DI TIJUANA, IN MESSICO, DOVE GLI OPERAI SONO AL LAVORO SEPPELLIRE LE VITTIME DI COVID-19 CHE NON SONO STATE RECLAMATE DA NESSUNO – VIAGGIO FOTOGRAFICO NEL MONDO DOPO IL CORONAVIRUS…

Angela Geraci per "www.corriere.it"

esercizi in parco di belgrado

Un anziano fa esercizi in un parco di Belgrado, in Serbia. Dopo quasi un mese di isolamento a casa, adesso per la prima volta agli over 65 è permesso uscire per mezz’ora di martedì, venerdì e domenica dalle 6 del pomeriggio all’1 di notte. A patto che non si allontanino più di 600 metri dalle loro abitazioni. La Serbia ha introdotto un coprifuoco dalle 18 del venerdì alle 5 del mattino della domenica per tutta la popolazione tranne che per i lavoratori autorizzati

studenti con le mascherine in corea del nord

Studenti con la mascherina seguono un corso sulle misure di prevenzione contro il contagio del coronavirus all’Università di Medicina di Pyongyang, in Corea del Nord. Il Paese fin dall’inizio dell’epidemia nella vicina Cina ha introdotto una serie di restrizioni come la chiusura dei confini e la messa in quarantena di migliaia di persone. E sostiene di non aver registrato alcun caso sul suo territorio

matrimonio in california

Tracey e Chad Robbins si baciano - con la mascherina - alla fine della cerimonia del loro matrimonio nel parcheggio dell’Honda Center, ad Anaheim in California. La contea ha deciso di allestire nella grande area un tempo destinata alle auto una serie di gabiotti: in ognuno lavora un impiegato addetto alla registrazione delle nozze

anziano a bogota'

Un anziano con la mascherina cammina in una strada di Bogotà. Il presidente della Colombia Ivan Duque ha prolungato la chiusura totale fino all’11 maggio. Finora nel Paese si sono registrati 190 morti e quasi 4 mila positivi

Bambini giocano a tennis in una strada vuota a Parigi: oggi è il 37esimo giorno di lockdown. La Francia ha deciso di riaprire le scuole dall’11 maggio, in modo parziale e con metà allievi nelle classi, a turni di una settimana. Il ritorno sui banchi è il punto cardine della fase 2

bambini a parigi

Un checkpoint a Suifenhe, città cinese vicino al confine con la Russia. Nella provincia nordorientale di Heilongjiang è tornato alto l’allarme per la diffusione del coronavirus tanto che oggi è stato deciso di tornare indietro e chiudere di nuovo la città di Harbin: si spera così di contenere la seconda ondata di contagi iniziata

Abdulsamet Cakir ha 33 anni ed è imam della moschea Dedeman, a Istanbul. In questo scatto lascia beni di prima necessità per i bisognosi all’ingresso della moschea: gli scaffali che di solito servono ai fedeli per lasciare fuori le scarpe, adesso fungono da ripiani per i pacchi di cibo. La Turchia ha sospeso le preghiere nelle moschee a causa della pandemia

aiuti alimentari a miami

Una volontaria distribuisce aiuti alimentari durante un evento organizzato a Miami da Farm Share, un’organizzazione attiva in Florida che si occupa di donare cibo a chi è in difficoltà. Chi ha bisogno arriva con la sua auto e, senza scendere, riceve i pacchetti direttamente nel bagagliaio.

Operai al lavoro nel cimitero municipale di Tijuana, in Messico, per seppellire una delle vittime di Covid-19 che non sono state reclamate da nessuno. Quello dei “morti senza famiglia” è un problema che si sta verificando in tutto il mondo. Anche a Milano ci sono delle aree apposite dei cimiteri che sono state destinate a questi casi: «Una tragedia nella tragedia», ha detto il sindaco Giuseppe Sala

cimitero tijuana, in messico

Clienti in un bar dove, per far rispettare il distanziamento sociale, è stato messo del nastro adesivo su alcuni tavolini. Siamo a Hong Kong. Qui le autorità non vogliono correre rischi e anche se le misure anti-contagio sono state allentate, alcune restrizioni resteranno valide almeno fino al 7 maggio

moschea a istanbul coronavirus bar di hong kong il mercato principale di gaza city checkpoint a suifenhe, in cina