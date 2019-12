16 dic 2019 20:15

IN UN MONDO DI RIMBAMBITI C’È BISOGNO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER DIRCI CHE SIAMO DEI BULLI – INSTAGRAM HA INTRODOTTO UNA FUNZIONE CHE SEGNALA ALLE PERSONE SE STANNO USANDO UN LINGUAGGIO OFFENSIVO IN UNA DIDASCALIA DI UNA FOTO: IL SISTEMA TI DICE CHE LA FRASE È STATA SEGNALATA, MA PUOI COMUNQUE POSTARLA FOTTENDONE DELL’AVVISO. UNA GENIALATA INSOMMA…