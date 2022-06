13 giu 2022 20:20

UN MONDO IN TRANS-IZIONE - NEGLI STATI UNITI L'1,6% DELLA POPOLAZIONE SI DICHIARA TRANSGENDER O NON SI RICONOSCE COME "BINARIO" - LA PERCENTUALE CRESCE TRA I RAGAZZI: SOTTO I 30 ANNI RAPPRESENTANO IL 5,1% DEL CAMPIONE (DI CUI IL 2% NON BINARIO) - IN PRATICA UN GIOVANE AMERICANO SU 20 RIFIUTA UNA IDENTITÀ DI GENERE FONDATA SUL CONCETTO MASCHIO/FEMMINA - VI SEMBRA UN NUMERO PICCOLO? È TRE VOLTE SUPERIORE ALLA STIMA FATTA NEL 2016…