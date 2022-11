14 nov 2022 17:37

PER IL MONDO, VENEZIA E' SPLENDIDA. PER GLI ITALIANI E' "DISAGEVOLE" - CIRCA METÀ DEGLI ASPIRANTI AMMINISTRATIVI CHE HANNO SUPERATO IL CONCORSO DEL COMUNE HANNO RIFIUTATO IL POSTO DI LAVORO NEL CENTRO DI VENEZIA PERCHÉ ANDARE A LAVORO SAREBBE "TROPPO DISAGEVOLE" - PUR DI NON DOVER SGOMITARE IN MEZZO AI TURISTI PER ARRIVARE IN TEMPO A LAVORO, HANNO RINUNCIATO AD UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, CON UNO STIPENDIO, A INIZIO CARRIERA, TRA I 1.300 E 1.400 EURO NETTI AL MESE…