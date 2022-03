IL MONDO VOLTA LE SPALLE A PUTIN - SERGEI LAVROV PARLA AL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELL’ONU E DIPLOMATICI E AMBASCIATORI LASCIANO L’AULA: “INACCETTABILE LA PRESENZA DI ARMI NUCLEARI AMERICANE IN EUROPA” - LA MINISTRA DEGLI ESTERI BRITANNICA, LIZ TRUSS: “LA SUA È DISINFORMAZIONE TOTALE. LA RUSSIA È ISOLATA E DOVREBBE VERGOGNARSI DI SEDERE ALLE NAZIONI UNITE” - VIDEO

Parla il ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov, e l'Onu si svuota. Mentre Mosca porta avanti la guerra in Ucraina, diplomatici e ambasciatori lasciano in massa l'aula del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra quando il ministro degli Esteri della Russia inizia il suo intervento in collegamento video con l'Onu.

Quella di Lavrov è ''disinformazione totale'' e non merita l'attenzione dei diplomatici, scrive su Twitter la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. "La Russia è isolata e dovrebbe vergognarsi di sedere alle Nazioni Unite", aggiungeancora Truss.

Per la Russia è "inaccettabile" la presenza di armi nucleari americane in Europa, dice Lavrov davanti ad una platea vuota. "Per noi è inaccettabile che, contrariamente ai principi fondamentali del Trattato di non proliferazione, armi nucleari statunitensi siano ancora presenti sul territorio di alcuni Paesi europei", aggiunge Lavrov, sottolineando l'importanza di evitare una nuova corsa agli armamenti ed esortando Washington ad aderire a una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio in Europa.

