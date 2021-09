IL RIMPIANTO DI VLADIMIRO GUADAGNO, IN ARTE VLADIMIR LUXURIA: “GRILLO MI INSULTÒ IN UNO SHOW DICENDO: “DOVE ANDREMO A FINIRE CON RIFONDAZIONE CHE CANDIDA I TRAVESTITI?". NON RISPOSI, ORA MI PENTO” – “NON HO AVUTO LA FORZA DI ALZARMI IN PIEDI E DIRGLI: 'GUARDA CHE QUEL TRAVESTITO SONO IO' E HO DOVUTO ADDIRITTURA PAGARE PER SENTIRMI INSULTARE” - BERLUSCONI DEMONIZZATO, IL FASTIDIO PER GLI INTEGRALISTI DI SINISTRA E SUL DDL ZAN…