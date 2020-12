1 dic 2020 15:46

UN MONUMENTO CADUTO IN FALLO - IN GERMANIA, E’ SPARITA LA STATUA, ALTA DUE METRI E A FORMA DI PENE. CHE TRONEGGIAVA A 1738 METRI DI ALTEZZA NELLA CITTÀ DI KEMPTEN - NESSUNO SA COME SIA ARRIVATA LÌ NÉ COME SIA SPARITA MA NEL TEMPO ERA DIVENTATA UN’ATTRAZIONE PER GLI ESCURSIONISTI, TANTO DA ESSERE CONSIDERATA UN “MONUMENTO NAZIONALE” - VIDEO