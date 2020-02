MOODY’S AVVERTE: “SE L’EPIDEMIA DI CORONAVIRUS DIVENTA PANDEMIA, CI SARÀ UNA RECESSIONE GLOBALE” - IN VENETO I POSITIVI SONO SALITI A 58 - IN LOMBARDIA, TRA I CONTAGIATI, CI SONO ANCHE QUATTRO MINORENNI - PRIMO CASO DI CORONAVIRUS CONFERMATO IN BRASILE: È RISULTATO POSITIVO AL TEST UN UOMO RIENTRATO A SAN PAOLO DA UN VIAGGIO DI LAVORO IN ITALIA IL 21 FEBBRAIO SCORSO…

(ANSA) - Il coronavirus è stato un duro colpo per l'economia cinese, che ora minaccia di mettere fuori gioco l'economia globale. Una recessione globale è probabile se COVID-19 dovesse trasformarsi una pandemia, e le probabilità che ciò accada sono verosimilmente alte e aumentano con il crescere dei contagi in Italia e in Corea del Sud . L'economia statunitense è più isolata dall'impatto del virus, ma non è immune, e anche in questo scenario subirebbe probabilmente una flessione. A scriverlo è Moody's in un report.

(ANSA) - Sono diventati 58, con un incremento di 13 unità rispetto a ieri sera, i casi di persone positive al Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione Veneto. La novità riguarda l'inserimento nel report di un nuovo cluster nel padovano, quello di Limena, che registra 7 casi, uno in più di ieri. Nessun nuovo contagio tra la popolazione di Vo' Euganeo, il focolaio del virus, che ha 33 positivi. Le vittime in Veneto restano due.

(ANSA) - Primo caso di coronavirus confermato in Brasile, dove è risultato positivo al doppio test un uomo rientrato a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia il 21 febbraio scorso. Lo ha reso noto il quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo, anticipando che anche il secondo test fatto all'uomo è risultato positivo. Secondo il quotidiano, che cita fonti vicine al ministero della Salute, è stata chiesta alla compagnia con la quale l'uomo ha volato l'elenco dei passeggeri che si trovavano sullo stesso aereo.

(ANSA) - Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus "ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie".