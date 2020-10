MORIRE A 17 ANNI - IL VIDEO DELLA TENTATA RAPINA A NAPOLI IN CUI È MORTO IL 17ENNE LUIGI CAIAFA - IL SUO COMPLICE, CIRO DE TOMMASO, FIGLIO DELL'EX ULTRÀ AZZURRO, GENNY LA CAROGNA, È STATO ARRESTATO - IL POLIZIOTTO CHE HA SPARATO È INDAGATO PER ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA - VIDEO

Da https://video.repubblica.it/

NAPOLI - LA MORTE DI LUIGI CAIAFA

Ecco le immagini della tentata rapina avvenuta la notte di domenica 4 ottobre in via Duomo a Napoli in cui Luigi Caiafa, 17 anni è morto dopo l'intervento della Polizia e il suo complice, Ciro de Tommaso, figlio dell'ex ultrà azzurro, Genny la Carogna, appena 18enne è stato arrestato. Il poliziotto che ha sparato è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. La Procura della Repubblica ha autorizzato la divulgazione delle immagini relative alla rapina commessa lo scorso 4 ottobre in via Duomo. La Questura invita "chiunque sia in grado di rendere informazioni utili a contattare il più vicino ufficio di Polizia".