alessia ferrante 9

Isabella Maselli per l'ANSA

Ha percorso quasi 100 chilometri da Bisceglie a Monopoli per sottoporsi ad un intervento di chirurgia plastica che le è costato la vita. Un arresto cardiaco subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale, che sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Bari a spiegare, ha ucciso la 37enne Alessia Ferrante, influencer pugliese. Sulla sua morte il pm Gaetano De Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e delegato i primi accertamenti urgenti ai carabinieri. Il titolare del poliambulatorio privato dove la donna si stava per sottoporre all'intervento, il chirurgo plastico di Monopoli Francesco Reho, è stato sentito a sommarie informazioni subito dopo il fatto.

E' stato lui a chiamare i soccorsi e ora è indagato. La sede del centro medico è stata sottoposta a sequestro e il magistrato conferirà nei prossimi giorni l'incarico per l'autopsia ad un medico legale e ad uno specialista in chirurgia plastica. "Siamo a disposizione degli inquirenti e collaboreremo, come abbiamo già fatto. Il dottor Reho è estremamente dispiaciuto e affranto per l'accaduto" ha dichiarato l'avvocato Gregorio Baldassarre, difensore del chirurgo, precisando che "i carabinieri non hanno dovuto procedere a sequestro con sigilli perché è stato il dottor Reho a mettere la struttura a disposizione per i necessari accertamenti".

alessia ferrante 1

L'inchiesta si svilupperà su un doppio binario. Oltre ad accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità, il pm vuole vederci chiaro sul tipo di intervento al quale la donna si doveva sottoporre, se cioè fosse compatibile con le attività sanitarie urgenti non sospese per via dell'emergenza sanitaria coronavirus. La domanda alla quale l'indagine dovrà rispondere è se quel poliambulatorio poteva essere aperto e se poteva effettuare quel particolare intervento di asportazione di tessuto adiposo.

alessia ferrante 10

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dagli investigatori, la donna, ieri pomeriggio, era arrivata nel poliambulatorio per sottoporsi ad un piccolo intervento di liposuzione in anestesia locale. Non era la prima volta che Alessia si sottoponeva a chirurgia plastica. Negli ultimi anni ne aveva fatti diversi, l'ultimo dei quali ad ottobre 2019 nella struttura del dottor Reho. Da allora aveva anche iniziato a collaborare come promoter dell'attività dell'ambulatorio. Ieri qualcosa è andato storto. Alessia Ferrante ha avuto un arresto cardiaco e i tentativi di rianimazione fatti dagli operatori sanitari del 118 chiamati dal medico non sono serviti a salvarla.

Da Bisceglie, città di residenza della vittima e della sua famiglia, con il padre, Renzo Ferrante, che è un ex calciatore e dirigente sportivo della squadra giovanile del Bisceglie calcio, si sono levate numerose attestazioni di vicinanza per la scomparsa della 37enne. "Il dolore che ha colpito la famiglia Ferrante lascia tutti noi dell'Unione Calcio sgomenti e addolorati" ha scritto sulla pagina Facebook l'Asd Unione Calcio Bisceglie. Le ha fatto eco la As Bisceglie calcio. "A Renzo - hanno dichiarato - , bandiera storica del calcio biscegliese e dirigente responsabile del nostro settore giovanile, va il nostro più grande abbraccio".

alessia ferrante 12 alessia ferrante 13 alessia ferrante 3 alessia ferrante 7 alessia ferrante 6 alessia ferrante 5 alessia ferrante 2 alessia ferrante 16 alessia ferrante 15 alessia ferrante 14 alessia ferrante 11