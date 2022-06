MORIRE PER KIEV O DI INFLAZIONE? - DAL GIORNO IN CUI BIDEN E' STATO ELETTO ALLA PRESIDENZA, I PREZZI DELLA BENZINA NEGLI STATI UNITI SONO RADDOPPIATI - IL 20 GENNAIO 2021 UN GALLONE DI PETROLIO COSTAVA 2,40 DOLLARI, NEL WEEKEND ERA SALITO A 4,80 - QUESTA SETTIMANA BIDEN HA DOVUTO AMMETTERE CHE C'E' POCO CHE LA SUA AMMINISTRAZIONE POSSA FARE: L'INFLAZIONE CHE STA PIEGHANDO L'AMERICA CONTINUERA' A GALOPPARE...

Dagotraduzione dal Washington Times

joe biden intervistato da lester holt per nbc

Il prezzo medio nazionale per un gallone di petrolio (3,78 litri) ha superato, secondo le previsioni, i 4,80 dollari, il doppio del giorno in cui il presidente Biden è entrato in carica.

È una pietra miliare sbalorditiva che sottolinea sia il dolore quotidiano che l'inflazione infligge agli americani sia i difficili mesi a venire per i democratici in cerca di voti a novembre.

Prezzi della benzina negli Usa

Il prezzo medio per gallone era di 2,40 dollari il 20 gennaio 2021, sulla base di una media dei principali servizi di monitoraggio del carburante. Il prezzo medio di venerdì era di 4,78 dollari e gli analisti di mercato prevedevano un aumento di almeno 2 centesimi durante il fine settimana.

Secondo il Dipartimento dei trasporti l'americano medio percorre 13.476 miglia all'anno (21.687 chilometri). Questo significa che i proprietari della Ford serie F, il camion più popolare nel 2021, spenderanno in media circa 3.060 dollari all'anno al prezzo di oggi rispetto a circa 1.540 dollari l'anno a 2,40 dollari al gallone. Per i piloti Honda Civic, ciò significa circa 1.950 dollari rispetto a circa 980 dollari nel 2020.

joe biden 3

Biden questa settimana ha ammesso che c'è poco che la sua amministrazione possa fare nel frattempo per fornire sollievo sull'aumento dei costi energetici e altri articoli di uso quotidiano. Ha avvertito gli americani che l'inflazione è, almeno per ora, qui per restare.