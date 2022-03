6 mar 2022 16:52

MORIRE PER KIEV - OLTRE 20MILA STRANIERI DA 52 PAESI SI STANNO OFFRENDO COME VOLONTARI PER COMBATTERE A FIANCO DELL'ESERCITO UCRAINO - L’ULTIMO APPELLO DI ZELENSKY: "VI CHIEDIAMO OGNI GIORNO UNA NO FLY ZONE, SE NON CE LA DATE, ALMENO FORNITECI AEREI PER PROTEGGERCI. SE NON CI DATE NEANCHE QUESTI, RIMANE UNA SOLA SOLUZIONE: ANCHE VOI VOLETE CHE CI UCCIDANO LENTAMENTE”