MORIRE NEL MEDITERRANEO COSTA COME UN VIAGGIO IN PRIMA CLASSE SU UN VOLO INTERCONTINENTALE – I MIGRANTI, PARTITI DA SMIRNE E NAUFRAGATI AL LARGO DELLE COSTE DI CROTONE, AVEVANO PAGATO AGLI SCAFISTI TRA I 5 E GLI 8MILA EURO A TESTA, PER PASSARE 13 ORE SU UN BARCONE - IL RACCONTO DI UNA SOPRAVVISSUTA: “DA MESI ERAVAMO IN LISTA D’ATTESA. PRIMA DI PARTIRE ABBIAMO CONSEGNATO 2.500 EURO, ALTRETTANTI PRIMA DI IMBARCARCI"

Estratto dell’articolo di Carlo Macrì per il “Corriere della Sera”

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone

Si esprime a fatica Alef, quanto basta, però, per capire il suo dramma e quello dei migranti naufragati sulla spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone). Lei e suo marito Aziz si sono salvati, raggiungendo a nuoto la riva. «Non so dire da dove ci siamo imbarcati, ricordo soltanto il giorno: mercoledì scorso, veniamo da Mersin (città costiera che si affaccia sul Mediterraneo, ndr) e, da mesi, eravamo in lista d’attesa per questo viaggio verso le coste italiane».

[…] Una traversata da sempre piena di pericoli, quella del Mediterraneo. Anche se la rotta jonica potrebbe sembrare più vicina, per chi proviene dalla Turchia – e più sicura rispetto a quella che dalle coste dell’Africa taglia il Mediterraneo in direzione Nord, poiché per gran parte vicina alle coste – il viaggio dei profughi rappresenta sempre un’incognita […]

«Siamo partiti portandoci dietro solo qualche indumento. Ci hanno fatto prendere posto su un trattore e ci hanno portati in una spiaggia, lì abbiamo incontrato altri profughi. Prima di partire abbiamo consegnato 2.500 euro, altrettanti prima di imbarcarci. Non tutti, però – dice – abbiamo pagato la stessa somma. Alcuni hanno versato anche 8 mila euro».

[…] Sa quanti erano gli scafisti?, domandiamo. «Non lo so». Ha un sussulto. A quanto risulta è stato fermato un uomo con passaporto egiziano sospettato di essere uno scafista. Ma non sarebbe l’unico: gli investigatori sono in possesso dei documenti di un’altra persona che potrebbe aver fatto parte dell’equipaggio ma che è irrintracciabile al momento: potrebbe essere scappata oppure fra i dispersi.

«È stata dura. Il mare è stato quasi sempre mosso. Per tutto il tempo io sono rimasta abbracciata a mio marito. Il cuore mi si spezzava nel vedere i bambini, alcuni molto piccoli, piangere per il freddo. Nell’ultimo tratto, il mare si era ingrossato ancora di più. Le onde erano sempre più alte. Pensavamo di non farcela», conclude la donna.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 2 il naufragio del barcone di migranti a canneto di cutro visto dall'alto