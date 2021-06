14 giu 2021 10:53

MORIRE PER UN SELFIE - UNA DONNA DI 42 ANNI È PRECIPITATA DALLE CASCATE DELL'ACQUAFRAGGIA, IN PROVINCIA DI SONDRIO, DOPO CHE SI ERA SPINTA IN UN’AREA VIETATA AGLI ESCURSIONISTI, PROBABILMENTE CON LO SCOPO DI FARE DELLE FOTO - IL COMPAGNO 36ENNE SI È TUFFATO DA 50 METRI PER CERCARE DI SALVARLA: ORA È RICOVERATO IN CODICE ROSSO CON GRAVI LESIONI - LA VITTIMA AVREBBE ANCHE TENTATO DI ATTRAVERSARE IL TORRENTE, QUANDO A UN CERTO PUNTO...